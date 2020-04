Rallentano i contagi, c’è un trend consolidato di diminuzione dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, ma ci sono ancora 300 nuovi ricoverati in ospedale: “La sfida non è ancora vinta, massima cautela e attenzione alle prescrizioni che stanno funzionando ma dobbiamo rispettarli”, è l’assessore regionale della Lombardia alla Protezione civile Pietro Foroni a sintetizzare la lettura dei dati delle ultime 24 ore sull’andamento della pandemia coronavirus nella regione.



Coronavirus, i dati giornalieri della Lombardia

Sono 264.155 in tutto i tamponi effettuati, 8.824 solo nelle ultime 24 ore, 855 i nuovi positivi, per un totale di 66.236 casi (nelle precedenti 24 ore erano stati

Coronavirus, i dati delle province della Lombardia

A Milano e provincia i positivi accertati oggi sono 279 in più, per un totale di 15.825. A Milano città l’aumento è di 128, per un totale di 6.549 casi. Si allenta la pressione su Bergamo, con 60 nuovi positivi (in tutto sono 10.689) non diminuisce su Brescia, con 188 nuovi contagi per un totale di 11.9946). A Lodi, dove due mesi fa è stato individuato il cosiddetto paziente 1, i nuovi contagi sono 10, quanti quelli registrati a Cremona.

Coronavirus, i contagi nelle Rsa di Brescia

Calo progressivo e costante dei positivi ma i decessi sono sempre a doppia cifra. Brescia guarda la fase 2 con ottimismo complici i dati di Ats che suggeriscono una discesa dei contagi sul territorio provinciale. Mentre nelle Rsa si sono registrati due positivi ogni cinque ospiti e la conta ormai è di 1800 contagi, in provincia si è arrivati a 2484 positivi, 48 in più rispetto a sabato. Cifre in netto calo anche per i morti che sono saliti a 2075 con un incremento di 42 unità. I dimessi sono invece 5549 con 2884 guariti. A Brescia città i positivi totali sono 1585, più sedici rispetto a sabato, con i decessi che sono 345, sedici croci in più su cui piangere.

Coronavirus, chiude un reparto di terapia intensiva a Niguarda per il calo dei casi

“Il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati covid”. Lo scrive su Facebook l’ospedale Niguarda di Milano, postando un video dove esplode la gioia “di chi, negli ultimi 50 giorni, ha lavorato in questo reparto con tantissima dedizione, professionalità, responsabilità e sensibilità”. “E’ un piccolo passo, ma importantissimo. L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia – notano i sanitari – c’è”. Nel reparto di intensiva oggi chiuso c’erano “27 posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti. Adesso il reparto verrà riorganizzato e sanificato per poter ripartire!”.

Coronavirus, l’assessore della Lombardia contro i sindaci: “Commissione anche sul loro operato”

“C’è stata una palese sottovalutazione dei rischi per ragioni propagandistiche da parte dei sindaci di Brescia, Bergamo e Milano. A Brescia fino al Week end del 7/8 marzo abbiamo avuto i musei gratuiti aperti sull’onda del #Brescianonsiferma, piazze, pub e ristoranti pieni senza nessun distanziamento e senza nessun controllo della polizia locale (eppure un primo DPCM a riguardo era in vigore dai primi di marzo) ed i mercati settimanali, pieni di anziani, si sono svolti senza limitazioni. Queste condotte hanno oggettivamente favorito il contagio e sarà interessante approfondire e leggere i dati. Non è un caso che soprattutto Brescia e Bergamo dove è stato più forte il messaggio a non fermarsi siano le città più colpite. Si è volutamente ignorato il richiamo alla prudenza sostenuto dalla regione mentre, nel contempo, nel lodigiano era già vigente una zona rossa. La commissione di inchiesta regionale deve essere estesa anche all’operato di questi sindaci sostenitori dell’apertura totale ed indiscriminata proprio quando bisognava fare l’opposto per ridurre i contagi e salvare le vite”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook l’assessore regionale lombardo Fabio Rolfi, ex vicesindaco di Brescia.

