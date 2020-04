Calano i ricoveri e cala la pressione sulle terapie intensive, calano anche, lievemente, i decessi rispetto alle precedenti 24 ore ma, avverte il vicepresidente della Lombardia Fabrizio Sala, “è un dato che ci fa dire che siamo ancora in emergenza, dovremo ancora convivere a lungo con il virus”. Bollettino quotidiano dei dati in Lombardia, con diversi dati che sembrano intrecciare un filo di speranza. Sono 65.381 le persone attualmente positive in Lombardia, più 1.246 rispetto a ieri, con un numero di tamponi maggiori rispetto al giorno prima: 11.818, per un totale di 255.331.

Coronavirus, i dati giornalieri della Lombardia

Nelle terapie intensive della Lombardia oggi sono ricoverate 947 persone, 24 in meno del giorno prima. Calano i ricoverati in generale: sono 585 meno del giorno prima, 10.042 in totale. E ci sono 1.629 persone dimesse nelle ultime 24 ore, numero che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 42.342. I morti: sono 199 in un giorno (12.050 in totale), nelle precedenti 24 ore erano stati 243. Sono 269 i nuovi contagi accertati con tampone nella provincia di Milano (ieri erano stati 325) per un totale di 15.546, un dato che per Milano città diventa 6.421, con 95 nuovi contagiati, poco meno dei 102 delle 24 ore precedenti. A Brescia i nuovi casi registrati sono 191, a Bergamo 39, a Mantova 115, a Cremona 94, a Como 154, a Varese 85, a Lodi 36, a Pavia 88 e a Sondrio 71. “La fase 2 – ha concluso Fabrizio Sala – partirà tanto prima quanto sapremo osservare le disposizioni”.

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA: I GRAFICI A CURA DEL VISUAL LAB

Coronavirus, il sindaco di Bergamo posta la foto della chiesa del cimitero: “Finalmente non ci sono più bare”

Coronavirus, in 930 mila lombardi hanno scaricato la app della Regione

Sono 930 mila i lombardi che hanno scaricato “AllertaLom”, l’app per mappare i contagi nella regione in base a un questionario anonimo sullo stato di salute dei cittadini. “Il traguardo di un milione servirà a scienziati, virologi e tavoli di lavoro per mappare il rischio e per la fase 2, l’App si potrà connettere con quella del governo”, ha spiegato il vicepresidente Sala.

