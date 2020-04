“Stiamo vedendo nei comuni sulle direttrici verso i luoghi di villeggiatura più movimenti: daremo questo dato alle prefetture per le verifiche. Rivolgiamo ancora l’appello a restare a casa, spostarsi vuol dire spostare il contagio: questa è l’unica arma che conosciamo”. Il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala insiste più volte su questo punto durante la diretta per comunicare i dati del giorno sull’evoluzione dell’epidemia di coronavirus in Lombardia, dove oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri.



Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi

In Lombardia oggi sono stati registrati 1.246 contagi e 216 decessi in più rispetto a ieri. In totale i contagi, dall’inizio dell’epidemia, sono 56.048 – quindi c’è un lieve calo rispetto all’altro ieri, quando erano stati 1.388, ma è anche vero che aumentano i tamponi, in un giorno ne sono stati fatti oltre 9 mila – e i decessi 10.238, e anche in questo caso c’è un calo, visto che nelle 24 ore precedenti i decessi erano stati 300. I ricoverati nelle terapie intensive scendono di 34 (sono 1.202 in totale), i nuovi ricoveri sono 81 (e si arriva a 11.877 persone in ospedale) e i dimessi sono 983, 32.731 totali. Nella provincia di Milano ci sono 269 nuovi casi (12.748 in totale, ieri erano stati 440), in città 127 (5.106 in totale, ieri 155).

TUTTI I DATI SULLA LOMBARDIA: I GRAFICI DEL VISUAL LAB DI REPUBBLICA

Coronavirus, in Lombardia nessun divieto di apertura per supermercati a Pasqua e Pasquetta

In Lombardia a Pasqua e Pasquetta “i negozi di generi alimentari potranno scegliere di rimanere aperti o se chiudere”. Lo ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana, in un video messaggio ai cittadini su Facebook. “Non abbiamo imposto nulla – ha detto Fontana -, voi vi dovrete informare per evitare domani di fare troppe code, di fare assembramenti e che si possa creare qualche situazione di pericolo”. Ma le categorie del commercio di Cgil, Cisl e Uil della Lombardia esprimono la loro “netta contrarietà” alla decisione della Regione di non imporre la chiusura dei supermercati e degli ipermercati a Pasqua e Pasquetta. Nel contempo annunciano che inviteranno i lavoratori della Grande distribuzione organizzata (Gdo) a “rimanere a casa consapevoli di non togliere nulla in termini di servizio essenziale ai cittadini”.”Chiudere i supermercati e gli ipermercati durante le festività – spiegano le organizzazioni – sarebbe stata una misura coerente per arginare il contagio da Covid-19 a favore di una più efficace limitazione di mobilità delle persone, da tutti considerata decisiva per ridurre al minimo la trasmissione del virus”. “Evidentemente – commentano – il presidente della Regione più colpita dalla pandemia, contrariamente a quanto deciso da diverse Regioni italiane, dimostra di essere più sensibile alle attese della grande distribuzione che alla salute di cittadini e lavoratori, in contraddizione con il reiterato invito a rimanere a casa in questo momento così decisivo”.

Coronavirus, Sala: “Presto per riaprire. Il governo autorizzi test immunità”

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha rivolto un appello “al governo e alla scienza” perché vengano autorizzati i test per verificare l’immunità al coronavirus. “Noi non sappiamo quanti sono gli immuni cioè coloro che hanno anticorpi, hanno un’immunità perché hanno fatto il Coronavirus. – ha spiegato Sala nel consueto video sulle sua pagine social – Non lo sappiamo perché non sono ancora stati autorizzati ufficialmente questi test, alcune Regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto, non la Lombardia, sono già partite”. “Mi rivolgo alla scienza e al governo: dovete autorizzarli anche se non sono certi al 100% autorizzateli perché è peggio non avere nessuna informazione”, ha aggiunto. E ancora: “Se la politica deve prendere decisioni, se deve tirare fuori il suo coraggio, se deve valutare i rischi, deve avere informazioni, deve avere dati. Altrimenti prevarrà la paura, il garantismo, l’idea che finché i contagi non si azzerano non si riapre. Per un politico non c’è niente di peggio che dover prendere decisioni essendo poco confortato da informazioni o vivendo in una grande incertezza, e noi oggi siamo in una grande incertezza. Non sappiamo quanti sono i contagiati a Milano o in Italia. Noi vediamo dei dati ufficiali alla sera, ma i medici ci dicono che i contagiati saranno dieci volte tanto, non il doppio. Noi realisticamente non sappiamo se i contagiati stanno, giorno per giorno, aumentando o diminuendo o sono stabili”. Infine il sindaco ha detto: “Io oggi penso che non è proprio il caso di riaprire, è presto, ma d’altro canto faccio fatica a capire questo processo e cosa ci porterà a dire dobbiamo riaprire. E’ il momento di guardare avanti, dobbiamo cominciare a fare ipotesi su quello che succederà”.







