Calano ancora in Lombardia i ricoverati per il coronavirus e scende anche il numero delle vittime. In terapia intensiva si registra oggi un meno 29 pazienti contro il meno 21 di ieri, per un totale di 605 persone. I ricoverati negli altri reparti sono oggi 6.834, meno 289 contro i meno 160 del giorno precedente. Scende il numero dei morti rispetto a ieri: 93 decessi in 24 ore contro i 104 di ieri, per un totale di 13.772 decessi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 11.048, un po’ meno di ieri, quando erano stati 14.472. Il totale dei lombardi positivi arriva oggi a 75.732: sono 598 i nuovi positivi di oggi, ieri erano stati 786. I dimessi: 819 in un giorno (864 ieri) per un totale di 51.166.

Coronavirus, i dati delle province della Lombardia

A Milano città sono 56 i nuovi positivi (ieri erano 86) per un totale di 8.158 tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza. In tutta la provincia sono 216 (ieri 284). Nelle altre province i nuovi contagi sono 22 a Bergamo (ieri 95), 55 a Brescia (ieri 115), 37 a Como (53), 14 a Cremona (30), 9 a Lecco (17), 7 a Lodi (12), 19 a Mantova (25), 30 a Monza e Brianza (37), 69 a Pavia (59), 37 a Sondrio (dove ieri erano solo 2) e 48 a Varese (51).

“La nota positiva è che stiamo arrivando a scendere sotto i 600 ricoverati nelle terapie intensive: vuol dire che è meno grave in questo momento l’aggressione del virus alla nostra popolazione”, commenta il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala.

Non si placano le discussioni dopo il Dpcm del 26 aprile per l’avvio della Fase 2. Una situazione difficile che ha spinto il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, a chiedere ai governatori di emanare ordinanze coerenti con il decreto. Altrimenti ci sarà la diffida. Dal 18 maggio le Regioni potranno adottare scelte differenziate in base ai contagi. Intanto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato che l’orale della Maturità varrà 40 punti, 60 il pregresso. Si parte il 17 giugno Coronavirus, gli articoli per capire la crisi



