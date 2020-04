Contagi in aumento in Lombardia nelle ultime 24 ore, con un numero di tamponi più alto rispetto a ieri. Sono 869 i nuovi contagiati in tutta la regione, con un numero totale che arriva a 74.348: ieri i nuovi contagi erano stati 590. In linea il numero dei deceduti: 126 in un giorno (124 nelle 24 ore precedenti), con un numero che arriva così a 13.575 vittime del coronavirus ufficiali, perché risultate positive al tampone. E in linea restano anche i numeri in calo sulle terapie intensive: meno 25 pazienti in un giorno, ieri erano stati 26, ma il totale a questo punto arriva a 655 pazienti. Nei altri reparti però il calo dei pazienti è molto inferiore al giorno prima: 245 in meno (7.280 in totale), mentre il giorno prima erano stati ben 956. I dimessi nelle ultime 24 ore sono 1.012, 49.483 dall’inizio della pandemia. I tamponi, dicevamo: se ieri ne erano stati analizzati 5.053, oggi il numero sale a 8.573.

Coronavirus in Lombardia, i dati delle province

A Milano si supera quota 8 mila contagiati ufficiali: in città sono 149 i nuovi positivi, 149 in più di ieri (il giorno prima l’aumento era stato di 79 casi, ma pesava anche il numero minore di tamponi). In tutta la provincia i casi positivi salgono a 18.837, con un aumento di 278 casi in un giorno. Tra le altre province lombarde, a Bergamo salgono di 46 arrivando a 11.196, a Brescia di 92 (12.691), a Como di 78 (3.154).

Incremento moderato a Cremona (+22), Lecco (+18), Lodi (+11), Mantova (+8), Sondrio (+9), impennata a Monza Brianza, +121, e Pavia, +99, a Varese crescono di 72.

Coronavirus, Fontana: “Siamo sulla strada giusta”

“Siamo sulla strada giusta” nel contrasto alla diffusione del coronavirus, e questo “lo si deve grazie all’impegno dei cittadini nel rispettare le regole”, adesso l’auspicio è che “lo stesso impegno lo si tanga nella ripresa dell’attività”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante la diretta Facebook, invitando quindi i cittadini a “impegnarsi anche per quello che dovrete fare” nella cosiddetta ‘Fase 2’.

La fase 2 è in arrivo, e mentre si discute (e si ironizza) sui "congiunti" e sul discorso di Conte, gli italiani si preparano a tornare lentamente alla novità. Polemiche su chi rischia di restare indietro, come bar e ristoranti. Ma i dati, che pure indicano una flessione dell'epidemia, non sono tali da permettere un "libera tutti", come ha detto il premier.







