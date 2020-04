Riaprono da martedì le librerie, le cartolerie e i negozi di vestiti per neonati e bambini. Ripartono le attività forestali, l’industria del legno e anche la produzione di computer. Ecco i primi spiragli nel “lockdown” da Coronavirus. Parchi e aree gioco restano chiusi, così come è confermato lo stop per tutte le attività sportive, anche gli allenamenti dei professionisti. Rimane consentita l’attività motoria nei pressi di casa, da soli e mantenendo le distanze.



La stretta sugli ingressi

Confermata la disciplina sugli ingressi nel Paese e sui transiti brevi dall’estero: chi rientra avrà l’obbligo di isolamento fiduciario anche in assenza di sintomi. Prevista la possibilità di transiti per lavoro di massimo 5 giorni (72 ore prorogabili di 48). Regole più stringenti, in entrambi i casi, alla partenza dall’estero: bisognerà consegnare una dichiarazione ai vettori che dovranno misurare la temperatura e bloccare il viaggio di chi ha la febbre. Stop confermato per le navi da crociera.



Usa, decreto Trump per aiuti a Italia

Donald Trump pubblica il memorandum per offrire assistenza all’Italia per il Covid-19. Nel decreto del presidente americano si fa riferimento all’Italia come uno degli “alleati più stretti e di vecchia data” degli Stati Uniti, un’Italia alla quale il coronavirus ha reclamato più di 18 mila vite umane, ha spinto – si legge nel testo – il sistema sanitario vicino al collasso e che minaccia di far scivolare l’economia in una profonda recessione. “Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli americani, andare in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere l’epidemia del coronavirus e mitigare l’impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe”, si legge nel memorandum, nel quale si mette in evidenza che gli aiuti aiutano anche a ridurre il rischio di re-infezione dall’Europa agli Stati Uniti e tutelano catene di approvvigionamento essenziali. Negli aiuti Usa figurano apparecchiature e forniture mediche. Viene inoltre messo a disposizione il personale militare americano in Italia per la costruzione di ospedali da campo, per il trasporto di carburante e alimentari e per servizi di telemedicina agli ospedali italiani. Nel memorandum, Trump autorizza inoltre la sua amministrazione a sostenere la ripresa dell’economia italiana.



Allarme a Bisceglie, 46 contagi in Opera Don Uva

Salgono a 46 i casi di contagio all’Opera Don Uva di Bisceglie, tutti concentrati nell’istituto ortofrenico che ospita i pazienti ex psichiatrici. Dopo i tamponi eseguiti sui 107 pazienti, i positivi passano da 4 (riscontrati nei primi giorni di aprile) a 37; ai quali si aggiungono 9 operatori su 49 totali, tutti sottoposti a tampone. A darne notizia il sindaco Angelantonio Angarano, che nei giorni scorsi aveva chiesto con insistenza i tamponi per tutti i pazienti e che sottolinea come gli stessi “erano già isolati nei loro reparti e non avevano contatti con l’esterno proprio a scopo precauzionale”. Questa mattina Angarano incontra i vertici della Asl Bt e il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.





