Sono 4,5 milioni gli italiani che oggi tornano al lavoro. Parte infatti la “fase 2”, definita dal governo italiano dopo lo stop completo alle attività non essenziali che è rimasto in vigore dal 10 marzo fino a ieri, con le relative restrizioni. Il rientro di oggi riguarda soprattutto gli addetti della manifattura. L’emergenza non è però affatto terminata: “Comincia una fase di convivenza con il virus, serve responsabilità”, ha evidenziato ieri sera il premier Giuseppe Conte. I dati del bollettino diffuso ieri dalla Protezione civile parlano ancora di 174 morti risultati positivi al Covid-19, anche se non mancano segnali di miglioramento come il calo dei ricoverati e delle persone in isolamento domiciliare.

In arrivo contributi a fondo perduto per le aziende

Ieri sera il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a quanto si apprende da fonti di governo, nella riunione sul decreto legge da 55 miliardi – presenti il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione della maggioranza – ha illustrato modelli di interventi a sostegno delle imprese che prevedono contributi a fondo perduto per le imprese più piccole. Il ministro ha proposto contributi e incentivi alla ricapitalizzazione per le Pmi senza interventi nel controllo e nella governance delle imprese.