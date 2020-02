Sono 17 i morti e 650 le persone positive al coronavirus nella settimana che ha sconvolto l’Italia.. Aumentano i contagi, dunque, ma restano circoscritti Il numero dei positivi sale e raggiunge quota 650, le vittime sono 17 ( anche quelle di mercoledì 27 erano anziane e con patologie pregresse) confermando l’atteso trend in aumento. Ma il numero delle regioni coinvolte non si allarga troppo: sono 13.

Nel dettaglio: Lombardia (403 e 14 morti), Veneto ( 111 e 2 morti), Emilia Romagna (97 e 1 morto), Liguria (19) Sicilia (4), Lazio, Campania e Marche (3), Toscana e Piemonte (2), Alto Adige, Abruzzo e Puglia (1).

Un’altra buona notizia è che cresce già il numero delle persone giudicate guarite (45) e dopo pochi giorni, come i 3 turisti lombardi in vacanza a Palermo scoperti martedì notte e negativi dopo 48 ore.E dei 650 contagiati, meno della metà (304) sono in ospedale, 284 sono seguiti a casa, 62 non sono neanche monitorati.I ricercatori dell’ospedale Sacco di Milano hanno isolato da quattro pazienti di Codogno il ceppo italiano del virus, uno strumento in più nel lavoro di ricerca di un vaccino contro il coronavirus. È una fonte di dati preziosa per conoscere le caratteristiche molecolari del virus, indispensabili per mettere a punto farmaci mirati e vaccini.

Nei prossimi giorni i dati sulle persone colpite dal coronavirus in Italia si abbasseranno o resteranno stabili dopo giorni di crescita a ritmo sostenuto. Il cambiamento non sarà però dovuto, probabilmente e purtroppo, a una diminuzione della circolazione del virus ma a un nuovo sistema di calcolo dei casi. “In Italia – ha spiegato Giuseppe Ippolito, infettivologo dello Spallanzani – si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti “, cioè quelli che hanno sintomi importanti. Negli altri Paesi del mondo, ha spiegato si fa così: “Coloro che risultano positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo, andranno in una lista separata ma comunque estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica”. L’effetto sperato è anche quello di ridurre il panico.