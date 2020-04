La pandemia del coronavirus “ha rallentato” donazioni e trapianti di organi in Italia ma il calo “è attutito dal contemporaneo aumento del tasso di consenso al prelievo”. E’ quanto rileva il report del Centro nazionale trapianti (Cnt), che in occasione della 22esima Giornata nazionale della donazione di domenica prossima fa il punto della situazione sull’attività della Rete trapiantologica in questo periodo di lockdown. “Dall’inizio dell’emergenza i donatori di organi utilizzati sono stati 127, contro i 166 dello stesso periodo dello scorso anno (27 febbraio-16 aprile). Una diminuzione del 23,5%”, sottolinea il report. I trapianti effettuati durante la pandemia sono stati 362 (-16,8% rispetto alle stesse settimane del 2019). Al momento il bilancio del 2020 “resta comunque positivo (+3%), grazie alla forte crescita dell’attività che si era registrata tra gennaio e febbraio”, precisano gli esperti.

