ROMA – L’Italia si risveglia in coda dopo il giorno dei record negativi sul fronte del coronavirus: oltre 4000 morti dall’inizio dell’epidemia e, soprattutto, il record negativo dei casi con 627 nuove vittime in un solo giorno. I casi totali hanno raggiunto quota 47.021. Il capo della protezione civile Angelo Borrelli ha spiegato, illustrando i dati, che si tratta dell’effetto della diffusione prima dell’entrata in vigore delle misure restrittive. Il picco dell’epidemia si fa attendere. A Milano – come in altre città italiane – molti cittadini si sono messi in fila già poco dopo l’alba aspettando l’apertura all’esterno dei punti vendita. Sulla chiusura nel weekend di alcuni supermercati e la riduzione di orario è subito polemica. Palazzo Chigi ha deciso che alimentari e supermercati debbano restare aperti nel fine settimana. Ma si va in ordine sparso. E in molti hanno criticato la scelta di alcune aziende di ridurre gli orari di apertura dei negozi, perché di fatto creano intasamento di clienti e quindi maggiore pericolo di contagio.

Ma è anche il primo giorno di applicazione della nuova stretta nei divieti decisi ieri dal governo per contenere il contagio da coronavirus: da oggi chiusi tutti i parchi cittadini, lo sport si può fare ma soltanto vicino a casa e da soli, vietati anche gli spostamenti nelle seconde case tra venerdì e lunedì. A Milano sono stati schierati 114 soldati per i controlli, ma il governatore della Lombardia Attilio Fontana ne chiede al governo molti ma molti di più. A Roma la sindaca Virginia Raggi ha disposto controlli su tutte le auto in circolazione (e non più a campione) e ha vietato l’accesso vietato alle spiagge del litorale fino al 3 aprile.

Tra le decisioni per evitare inutili assembramenti e garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti, c’è anche quella che riguarda il ritiro delle pensioni dagli uffici postali. Verranno pagate in anticipo. Le pensioni del mese di aprile – fa sapere Poste italiane – verranno accreditate il 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti, nell’Ufficio Postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal calendario seguente: I cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27 marzo; dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo; dalla L alla O lunedì 30 marzo; dalla P alla R martedì 31 marzo; dalla S alla Z mercoledì 1 aprile.

In porto a Savona la Costa Luminosa

E’ arrivata in porto a Savona la nave da crociera Costa Luminosa partita dal porto di Marsiglia ieri sera poco dopo le 19. A bordo ci sono circa 720 persone (719 sono stati sbarcati a Marsiglia, assistiti dalla compagnia di navigazione), alcune con sintomi. In banchina, la Sanità marittima che dovrà decidere se dichiarare la nave ‘libera’ o ‘contaminata’. In prefettura a Savona un vertice in attesa delle determinazioni della Sanità marittima.

Sale a 11 numero morti in Valle d’Aosta

Sono undici i morti in Valle d’Aosta per il coronavirus Covid-19. Di questi nove sono morti in ospedale, uno è deceduto a casa (ad Aosta) e uno in una struttura di degenza sanitaria.

L'epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e le vittime nel nostro Paese hanno superato quelle cinesi: siamo il paese con più morti al mondo. Il biologo: "Dalla Lombardia numeri insensati". L'emergenza sta mettendo in ginocchio intere regioni, in particolare la Lombardia. L'Italia è il paese che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo. Ancora si attende l'arrivo del picco, mentre gli scienziati cercano di stimare quando arriverà e le strutture sanitarie combattono ora dopo ora per reggere l'urto dei contagiati. La ministra Azzolina: "Impossibile ad oggi avere una data per riapertura scuole"







