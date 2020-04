· La mappa aggiornata dei contagi in Italia e tutti i grafici

In Italia è ancora picco. Ieri altri 636 morti ma almeno i posti in terapia intensiva calano per il terzo giorno di seguito. Flessione anche per i nuovi malati (+1941) anche se il rapporto con i tamponi fatti è stabile. E ieri anche 1.022 guariti. Richeldi (comitato tecnico scientifico): “Dati confortanti ma non riduciamo il livello di allarme”. Borrelli: “Il Cts valuterà per la fase 2, poi deciderà Cdm come e quando”. Oggi il vertice Governo-Cts.

Studio cinese, rapido miglioramento con sangue dei convalescenti

Uno studio pilota realizzato in Cina e pubblicato su una tra le più autorevoli riviste scientifiche internazionali ha verificato che la terapia a base di “plasma convalescente”, il cosiddetto sangue dei guariti, per il trattamento di pazienti con Covid-19 ha dato ottimi risultati. Lo studio, pubblicato su ‘Pnas’ – Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, organo ufficiale della Accademie delle Scienze Usa – è statp condotto dai ricercatori della Shanghai Jiao Tong University School of Medicine su un gruppo esigio di pazienti, solo dieci tra i 34 e i 78 anni, affetti da forme gravi di Covid: ha verificato miglioramenti già dopo 3 giorni dalla somministrazione della terapia a base di plasma. I pazienti hanno ricevuto la trasfusione di una dose di 200 ml di plasma da donatori guariti da poco con “alti livelli di anticorpi neutralizzanti”. Entro 3 giorni dalla trasfusione i sintomi clinici “sono notevolmente migliorati e i pazienti hanno mostrato un aumento della conta dei linfociti, un miglioramento della funzionalità epatica e polmonare e una riduzione dell’infiammazione”, fanno sapere i ricercatori. Ed entro 7 giorni dalla trasfusione, sono stati osservati vari gradi di riassorbimento delle lesioni polmonari grazie alle Tac toraciche. Secondo gli autori occorrono ulteriori indagini in studi clinici controllati e randomizzati.

Cdm, 450 mln a commissario per misure anti-Coronavirus

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato l’assegnazione di 450 milioni di euro al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Lo si legge nel comunicato stampa del Cdm. I fondi saranno gestiti dal commissario Domenico Arcuri a norma di quanto stabilito dal decreto legge del 17 marzo scorso.



Gdf sequestra 7.115 litri di disinfettante nel Catanese: prodotto non testato e privo di autorizzazioni

Militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, nell’ambito dei servizi di controllo per l’emergenza Coronavirus, hanno sequestrato 6.074 confezioni di normale prodotto detergente, per complessivi 7.115 litri, venduto come sanificante senza che ne fossero state verificate le reali qualità biocide. Il prodotto era nel deposito di un ingrosso di detersivi di Bronte il cui titolare è stato denunciato alla Procura di Catania per frode in commercio. La capacità di eliminare virus da superfici, spiega la guardia di finanza, deve essere certificata da approfondite analisi chimiche e da un’apposita autorizzazione ministeriale prima che il prodotto venga immesso in commercio per evitare potenziali rischi per la salute pubblica. Il sequestro è stato eseguito su indagini della compagnia di Paternò. Altri reparti delle Fiamme gialle provvederanno al sequestro dello stesso prodotto già distribuito a diversi clienti in Sicilia.

Sale a sei il numero dei farmacisti deceduti

“Nel giro di pochi giorni sale a sei il conteggio dei colleghi farmacisti deceduti per causa della Covid-19, si aggiungono alla triste lista Patrizio Forti Paolini, Francesco De Donno e Antonio Perani, il primo a Santa Vittoria in Mantenano (Fermo), il secondo a Maglie (Lecce), il terzo a Paratico (Brescia)”. Lo comunicano in una nota le rappresentanze di categoria, Fofi, Federfarma e Sunifar.







