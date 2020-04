La mappa aggiornata dei contagi in Italia

“Un massacro”. Così Ranieri Guerra dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) definisce quanto è accaduto e sta ancora accadendo agli anziani colpiti da Covid 19 nelle Residenze sanitarie assistenziali (Rsa) in Italia. Un atto d’accusa da chi è anche consulente del ministro della Salute, ma che come direttore generale aggiunto dell’Oms chiede conto proprio al governo di “cosa è successo e come mai”. “Un massacro”, appunto, con centinaia, probabilmente migliaia di morti nelle case di cura – mancano dati specifici, a differenza ad esempio della Francia -, di cui il Pio Albergo Trivulzio di Milano è solo il caso più eclatante.

Il bollettino

Guerra torna in conferenza stampa alla Protezione civile nel giorno in cui si registrano 578 vittime – nella media ancora alta del periodo -, e 2.667 contagiati in più (anch’essi nel trend), portando il totale a oltre 165 mila. In flessione invece i pazienti guariti, solo 962 più di martedì. Prosegue il calo dei ricoveri nelle terapie intensive, ormai costante: 107 i pazienti dimessi, di cui 48 in Lombardia. Quest’ultima regione resta l’epicentro della pandemia in Italia. I nuovi contagiati sono 558, le vittime ancora 235 in più, per un totale di oltre 11 mila, sempre al di sopra del 50% dei morti a livello nazionale, arrivati a 21.645. In Lombardia e a Milano alla popolazione “un pò più di disciplina va richiesta, soprattutto adesso che siamo in una fase cruciale”, risponde Guerra, premettendo che “è una regione molto articolata, con un’altissima presenza produttiva, con enormi filiere essenziali, a partire dalla sanità” e in settori non chiusi dal governo, ma sottolineando che “la mobilità registrata, fino al 45% del totale in certi giorni recenti, sembra un po’ troppa”. Insomma la Lombardia sembra pagare la massiccia presenza di attività essenziali, secondo Guerra. E la Regione oggi ha chiesto la ripresa delle produzioni il 4 maggio.

5 milioni di mascherine

Altra questione, le mascherine. Su questo il commissario Domenico Arcuri è stato rassicurante: “Le regioni ci chiedono un fabbisogno di 3,5 milioni di mascherine al giorno. Nell’ultima settimana ne abbiamo distribuite una media di 5,1 milioni al giorno e dunque abbiamo finalmente una capacità di risposta che è superiore al fabbisogno delle Regioni”, ha affermato, sottolineando che la maggior parte arriva dall’estero e ricordando che in 3 settimane 61 imprese italiane sono state autorizzate a riconvertirsi e a produrle.