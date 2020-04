E il calo del numero dei morti è un segnale positivo. Resta però alto il tasso di letalità, cioè il rapporto fra decessi e casi positivi, che è ancora oltre il 13%, molto superiore rispetto al resto del mondo.

Anche se secondo gli ultimi dati dell’istituto Superiore di Sanità, nel mese di aprile, il 44 per cento celle persone contagiate sono anziani nelle case di riposo, mentre il 25 per cento si sono contagiate all’interno del proprio nucleo familiare, il 10 per cento in ospedale il 4 per cento a lavoro.

Questo schema è importante anche nel controllo dell’epidemia nella fase 2.







