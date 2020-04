Ieri, per il terzo giorno consecutivo è diminuito il numero delle persone attualmente malate, seppure di appena 10 unità. Ma quel segno meno resta, come la speranza che la curva non inverta più il suo percorso. Purtroppo, nelle ultime 24 ore, sono state 437 le vittime (martedì 534). Le persone morte in Italia a causa del coronavirus sono complessivamente 25.085. In Europa i morti sono più di 110 mila. I guariti in Italia raggiungono quota 54.543, per un aumento in 24 ore di 2.943 unità, il più alto da inizio epidemia (martedì erano state dichiarate guarite 2.723 persone).