L’Italia prova resistere e a voltar pagina dopo aver vissuto il suo giorno più nero da quando è iniziata l’epidemia di coronavirus: 969 morti nelle ultime 24 ore, un numero mai così elevato, che ha fatto lievitare a 9.134 il totale dei decessi registrati finora. Il bollettino diffuso ieri dalla Protezione civile parlava però di una crescita di contagiati stabile: sono stati 4.401 (contro i 4.492 di giovedì), numero che ha portato a 66.414 il numero totale di persone risultate positive al tampone. I guariti conteggiati dalla statistica ufficiale sono saliti a 10.950, grazie ai 589 di ieri. Continua a preoccupare l’elevato numero di lavoratori della sanità colpiti dal Covid-19: dall’inizio dell’epidemia sono morti 51 medici, dieci solo ieri.



La centenaria guarita che fa sperare l’America

Ha fatto il giro del mondo la storia di Italica Grondona che a 102 anni è stata contagiata dal coronavirus e dopo aver trascorso 20 giorni al policlinico San Martino di Genova, è guarita. La Cnn edizione statunitense le ha dedicato un servizio, pubblicando la foto di Italica Grondona, classe 1917, con in mano la torta del suo 102esimo compleanno. “Il suo soprannome è Highlander, l’immortale”, ha detto alla Cnn il medico Vera Sicbaldi che l’ha curata. Era stata ricoverata a metà marzo con sintomi lievi e si è ripresa praticamente da sola, senza terapie. Il suo caso ha colpito anche i medici che lo stanno studiando. “E’ la prima paziente che potrebbe aver superato la Spagnola visto che è nata nel 1917”, ha spiegato Sicbaldi. La signora Grondona ha lasciato l’ospedale lo scorso 26 marzo e ora è in convalescenza nella casa di riposo dove vive. “Non conosco il suo segreto ma è una donna libera e indipendente”, ha raccontato il nipote, Renato Villa Grondona. La vita di Italica sembra un film. Si è separata dal marito in giovane età, ha perso il suo unico figlio morto negli Stati Uniti. “Ha sofferto molto ma ama la vita – ha raccontato il nipote – le piace ballare e la musica, ama Freddy Mercury e Valentino Rossi. Davanti a lei il virus si è arreso”.