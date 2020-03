La mappa aggiornata dei contagi in Italia

Ieri l’Italia ha contato in un giorno 3.651 positivi in più, meno dei 4.401 di venerdì. Il totale delle persone affette da coronavirus risulta pari a 70.065. La curva di crescita dunque subisce un rallentamento, ma allarma il numero di decessi che supera la soglia di 10 mila: ieri sono stati 889 (contro i 969 del giorno precedente) e il bilancio sale a 10.023. Note positive giungono dal report dei guariti: in 24 ore se ne sono contati 1.434 in più, più del doppio di venerdì, per un totale di 12.384.

Nel mondo le persone ufficialmente decedute a causa del coronavirus hanno oltrepassato le 30.000, un terzo delle quali nella sola Italia, arrivando a 30.848, secondo il conteggio aggiornato della Johns Hopkins University, che piazza la cifra globale dei contagi accertati a quasi 665.000, con in testa gli Stati Uniti (124.665). Il contatore dell’università americana piazza il numero globale di guariti a oltre 140.200, 12.384 dei quali in Italia, seconda in questa classifica dopo la Cina (oltre 75.500 guariti).

Il Papa: è la domenica del pianto

Il Papa dedica la giornata di oggi a tutte le persone che stanno piangendo a causa della pandemia e ha invitato: “Oggi sia per tutti noi la domenica del pianto”. “Penso a tanta gente – ha detto il Papa nella messa a Santa Marta – che piange, gente isolata, gente in quarantena, gli anziani soli, gente ricoverata, le persone nelle terapie, i genitori che vedono che non c’è lo stipendio e non ce la faranno a dare da mangiare ai figli”.

Aiuti ai Comuni e bonus da 600 euro

Il governo corre ai ripari per la crisi con un Dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni, più 400 milioni vincolati per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa. Lo ha annunciato il premier Conte, sottolineando: “Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c’è”. Il ministro dell’Economia Gualtieri ha spiegato ieri che il bonus di 600 euro per chi non ha fonte di reddito sarà reso rapido e fruibile dal primo aprile. Firmato il decreto con le modalità di attribuzione del fondo per i professionisti e autonomi, l’indennizzo è di 600 euro per marzo.

Al bando per 500 infermieri rispondono quasi in 10 mila

“L’Italia ha un cuore grande. Ne sono orgoglioso. Si è appena chiuso il bando della Protezione Civile per 500 infermieri disposti a lavorare sul campo per combattere il nuovo coronavirus. Hanno partecipato 9448 donne e uomini, di ogni età e di ogni regione”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha ringraziato i candidati e ha aggiunto: “Insieme ce la faremo”.