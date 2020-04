La mappa aggiornata dei contagi in Italia

L’Ausl Toscana Centro (territori Firenze, Prato, Pistoia) ha istituito una sua commissione di indagine sulla situazione nelle Rsa e nelle Rsd che, tra i primi atti, ha inviato al procuratore della Repubblica di Firenze, Giuseppe Creazzo, una segnalazione relativa alla Rsa Villa San Biagio di Dicomano (Firenze) evidenziando un numero consistente di decessi (15 dall’1 marzo) in rapporto al totale degli ospiti presenti (52). L’iniziativa segue “attente analisi ed approfondimenti specifici” in atto già dalla conferma del primo caso positivo riscontrato tra gli ospiti della Rsa dove sono risultati oltre 40 positivi.

Arcelor Mittal, a Tarano positivo terzo operaio

Un terzo lavoratore del reparto Pgt (Produzione gas tecnici) dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto è risultato positivo al Coronavirus al terzo tampone, dopo due negativi. E’ asintomatico e in quarantena domiciliare, come il secondo operaio risultato positivo. Il primo, che fu ricoverato alla fine di marzo, è guarito ed è tornato a casa nei giorni scorsi. C’è un quarto lavoratore, addetto ai convertitori dell’Acciaieria 2, che è stato ricoverato all’ospedale Moscati (Centro Covid) il giorno di Pasqua con sintomi sovrapponibili al Coronavirus, ma i primi due tamponi hanno dato esito negativo ed è in attesa del terzo. Gli è stata diagnosticata una polmonite e sono in corso altri accertamenti.