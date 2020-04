La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, Andrea Mandelli, il presidente di Federfarma Marco Cossolo, e il presidente di Assofarm Venanzio Gizzi, hanno firmato questa mattina un protocollo d’intesa per potenziare l’informazione per le donne vittime di violenza domestica e stalking durante l’emergenza Coronavirus. Del resto farmacie e supermercati sono gli unici luoghi aperti in questo periodo e dove le donne in pericolo riescono, anche se non sempre, ad andare.

“L’obiettivo – ha detto Bonetti – è essere accanto alle donne in questo momento di ulteriore difficoltà. Le farmacie presenti sul territorio nazionale riceveranno materiale informativo che consentirà alle donne di accedere alle prime indicazioni utili per prevenire ed affrontare in modo efficace eventuali situazioni di violenza o stalking da parte maschile”. “In particolare, sarà rafforzata la diffusione, anche attraverso l’esposizione di un cartello, del numero verde antiviolenza 1522, già attivo h24”.

E forse, adesso, finalmente, arriveranno ai centri antiviolenza anche i fondi ordinari stanziati da tempo. La ministra Bonetti ha firmato il decreto con iter straordinario, vista l’emergenza Coronavirus, per l’erogazione dei fondi del 2019, “pur in assenza della programmazione da parte delle Regioni, normalmente richiesta nell’iter ordinario”.

Il decreto prevede inoltre che la parte di risorse – 10 milioni – destinata a specifiche attività collaterali per il contrasto della violenza (20 milioni sono invece destinati all’attività ordinaria dei centri antiviolenza e delle case rifugio) dovrà essere prioritariamente impiegata per il sostegno delle iniziative che i centri antiviolenza, e le case rifugio, devono adottare in questi giorni per far fronte all’emergenza da coronavirus”.

Tutti gli articoli, aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, il punto sulla pandemia informazioni aggiornate al 1 aprile 2020 Cresce di giorno in giorno il numero delle vittime a causa del coronavirus e la guardia resta alta in Italia. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha confermato la validità delle misure restrittive almeno fino al 13 aprile. Ma non mancano le polemiche per l'ultima circolare del Viminale che specifica la possibilità per i genitori di fare brevi passeggiate con i figli più piccoli. La paura che i contagi possano aumentare in tutto il mondo e soprattutto negli Usa ha spinto il presidente Usa, Donald Trump, ad avvisare gli americani: "Ci aspettano due settimane dolorose.



