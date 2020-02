“Dai dati pubblicati finora, le manifestazioni cliniche e l’andamento dell’infezione da nuovo coronavirus nei bambini sembrano essere meno gravi. E anche i dati di mortalità sono favorevoli: non sono stati registrati decessi in età pediatrica. Non è noto per quale motivo avvenga, ma fino a oggi è stato osservato questo”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) e professore ordinario di Pediatria all’università di Parma, dopo i primi 4 casi di contagio fra bambini in Italia.

