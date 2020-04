– “Le ambizioni restano anche se in questo momento stiamo pensando e abbiamo pensato poco al calcio”. Ciro Immobile, ai microfoni di Sky Sport in occasione dell’evento “United per l’Italia”, racconta la sua quarantena e il sogno di poter tornare in campo: “Sembra riavvicinarsi il momento di tornare ad allenarsi e dovremo essere bravi a prepararci, rimarranno 12 partite importantissime per provare ad arrivare al nostro sogno. Ma sarà dura, come un nuovo inizio di campionato. Gli obiettivi non cambiano ma sarà difficile – aggiunge – anche se ce la metteremo tutta per far ritrovare il sorriso alla gente, dare loro una distrazione”.

Al momento della sospensione del campionato, Immobile guidava la classifica dei bomber con 27 gol, a -9 dallo storico record di Higuain. “Mi sto allenando tanto per raggiungere questo obiettivo. Sarebbe bello ma la ripresa sarà come un uovo di Pasqua, vediamo come staremo, come ci ritroveremo con le gambe, ma ce la metterò tutta per riuscirci”.