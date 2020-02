I dati sulla diffusione di Covid-19 mostrano come “continui la tendenza al calo dei nuovi casi. E’ una buona notizia, ora bisogna soprattutto prevenire nuovi contagi“. Per questo, “in Italia, è importante continuare a isolare e monitorare regolarmente le persone che sono appena rientrate dalla Cina. Raccomandazioni di questo tipo sono state fatte, tra gli altri, da Medical Facts di Roberto Burioni e Patto trasversale per la scienza. Perché fare prevenzione non è fare allarmismo”. Lo sottolinea Guido Silvestri, scienziato italiano da anni in Usa dove è professore e direttore del Dipartimento di Patologia dell’Emory University School of Medicine.

