La mappa dei contagi in Italia e nelle singole regioni

Il tasso di contagio da coronavirus in Lombardia è inferiore alla media italiana. Lo dice il vicepresidente della Regione Lombardia. “Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l’aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0 al momento sappiamo che in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una”, ha detto Sala a SkyTg24.

Quell’indice è fondamentale per capire come si espande l’epidemia. Se quell’R0 è pari a 1 significa che ogni contagiato può contagiare soltanto una persona, se è inferiore a 1 significa che può contagiare meno di un individuo e quindi che la malattia è destinata a spegnersi da sola. I problemi sorgono quando questo indice è superiore a 1. Proprio in relazione all’indice R0, ad aprile, era legata la scelta del comitato tecnico scientifico di suggerire al governo la non riapertura delle scuole dal 4 maggio, per non riportare l’indice di contagio sopra l’1, con il rischio di riempire nuovamente le terapie intensive. “È importante rimanere sotto l’uno – ha aggiunto il vicepresidente Sala – e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini”.

Il tasso di contagio viene monitorato costantemente, assieme ai dati quotidiani del bollettino sanitario: che, ieri, riportava come dato 63 persone decedute a causa del coronavirus nelle ultime 24 ore in Lombardia, il giorno prima erano state 42. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva: 532, e 577 nuovi positivi. Dall’inizio dell’epidemia si contano 78.105 contagi e 14.294 morti. I tamponi effettuati in totale sono stati 418.835.