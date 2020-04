“Le librerie io non le avrei riaperte”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, nella sua diretta Facebook di ieri sera. Decaro si è detto non d’accordo con il provvedimento del governo che, dal 14 aprile, ha consentito la riapertura delle librerie, delle cartolerie e dei negozi per bambini.

A Bari ha riaperto la storica libreria Laterza ma non la Feltrinelli (impegnata nella sanificazione) mentre sono rimaste chiuse molte piccole librerie indipendenti, che hanno preferito continuare la consegna a domicilio. “Non mi sembra che i libri siano un genere alimentare – ha detto Decaro – si possono anche ordinare, nel solco del decreto avevamo dato un’interpretazione che dava la possibilità di fare le consegne a domicilio, però il governo ha deciso così. Temo che questo abbia messo tutti nell’idea di poter riaprire tra poco, già stamattina ho ricevuto le telefonate dei parrucchieri che mi chiedevano quando potranno riattivarsi. Ma non sarà facile: bisognerà probabilmente entrare uno per volta, utilizzare guanti e non solo mascherine ma forse il caschetto di plastica che già usa qualche medico o i dipendenti di alcuni supermercati”.

“Non posso prendervi in giro e dire dal 4 maggio torneremo a fare ciò che facevamo prima – ha aggiunto il sindaco di Bari – perchè non sarà così”.