MADRID – Tornare in campo il 16 aprile, giocare quattro volte ogni 10 giorni e disputare Champions ed Europa League nel weekend. E’ questo il programma – fin troppo ottimista considerando il crescente numero di contagi e morti per il coronavirus in Spagna – del presidente della Liga, Javier Tebas, che in un’intervista al ‘Mundo Deportivo’ ipotizza un ritorno nel rettangolo verde tra meno di un mese, con un calendario fittissimo ma sufficiente per far terminare tutte le competizioni entro la fine di giugno, un diktat questo voluto dalla Uefa.

Finale Champions il 27 giugno

Entriamo nei dettagli: secondo Tebas Champions e Europa League si giocherebbero nel weekend con le spagnole impegnate nelle competizioni Uefa che userebbero il lunedì per le gare di campionato, il tutto per cercare di chiudere le competizioni entro il 30 giugno, giorno di scadenza dei contratti. Iniziando il 16 aprile si darebbe la possibilità alle squadre di potersi allenare per due settimane prima di tornare a giocare, mentre l’ultima settimana di giugno resterebbe libera per le finali delle coppe europee. Una soluzione che, secondo il Mundo Deportivo, va bene ai club, preoccupati di perdere i 500 milioni di euro ancora da incassare dai diritti tv.

Le date



Nello specifico il giornale catalano scrive che il 23 e il 24 maggio verrebbero completati gli ottavi di Champions, poi il 30 e 31 l’andata dei quarti, il 6-7 giugno il ritorno, il 13-14 semifinali d’andata e il 20-21 il ritorno. La finale di Europa League si giocherebbe il 24 giugno, il 27 quella di Champions. Infine la finale di Coppa del Re, il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, il 30 maggio. Coronavirus permettendo.





Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte