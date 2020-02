BOLOGNA – Dopo i casi di coronavirus nel Lodigiano la Ausl di Piacenza ha avviato verifiche e controlli anche sul territorio emiliano: il collega rientrato dalla Cina con cui il paziente 38enne è uscito a cena lavora infatti per un’azienda di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza), la MAE, ed è ricoverato a Codogno per controlli. Oggi è rimasta chiusa per precauzione. È un’azienda specializzata in impianti per fabbricazione di fibre sintetiche e polimeri per l’edilizia.

I controlli della Ausl sul territorio sono quindi volti a verificare gli eventuali contatti dell’italiano rientrato dalla Cina con dipendenti piacentini dell’azienda.

Il manager sarebbe rientrato dalla Cina tra il 20 e il 21 gennaio: non avrebbe mai dato segni di malessere tranne il 10 febbraio, quando ha manifestato lievi sintomi influenzali. Sarà sottoposto a test e gli esiti verranno diffusi successivamente.

“Il lavoratore di Fiorenzuola rientrato dalla Cina a fine gennaio e identificato dal paziente zero come sospettato 1 è attualmente ricoverato per accertamenti – scrive il sindaco di Fiorenzuola Romeo Gandolfi su Facebook -. Nel frattempo a scopo precauzionale è stata inviata una squadra sanitaria per il controllo dei lavoratori nell’Azienda MAE di Fiorenzuola. Attualmente sono in quarantena 3 pazienti a Codogno. Nel primo pomeriggio avremo altri aggiornamenti dall’ ASL Piacenza”.