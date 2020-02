RIMINI – Il suo ristorante è stato chiuso, per disposizioni della sindaca di San Clemente, il paese nel Riminese dove vive e lavora. E le sue condizioni sono stazionarie. “Non ho la febbre” dice dal letto di ospedale dove è ricoverato in isolamento

E’ il paziente uno contagiato dal coronavirus in Romagna, anche se la Regione tende a escludere un nuovo focolaio. Cuoco, cacciatore, amante dei viaggi, il 71 enne è tornato dalla Romania con un volo atterrato al Marconi lo scorso fine settimana, il 22 febbraio. A metà mese era partito per una battuta di caccia e da allora, secondo quanto ha ricostruito chi sta cercando di mettere in fila i tasselli, ha frequentato tante persone. Dove sia stato contagiato, se in Italia o all’estero, non si sa ancora.

al Reparto Infettivi dell’Infermi di Rimini.

Mentre sono in corso accertamenti per capire quale sia l’origine del contagio, la Wizz Air fa sapere che aveva viaggiato su due suoi voli: W6 3762 Bologna-Craiova il 18 febbraio e sul volo W6 3761 da Craiova a Bologna il 22 febbraio. La compagnia low cost è stata informata dalle autorità sanitarie e ha avviato le procedure previste in questi casi. “I team di manutenzione e il personale di terra della compagnia aerea dispongono di linee guida e procedure chiare, come prescritto dalle autorità sanitarie. La sicurezza dei nostri passeggeri e dell’equipaggio rimane la massima priorità di Wizz Air”, spiega il vettore.

E sono scattate le misure di prevenzione. L’Ausl sta valutando la quarantena per chi ha avuto contatti stretti con il 71enne: dalla famiglia ai medici e gli infermieri che lo hanno visitato a Cattolica. E saranno richiamati anche i clienti che hanno mangiato al suo ristorante. È stato lui stesso a dare 48 nomi di domenica scorsa. Per queste persone potrebbe essere necessaria la quarantena.

Nel frattempo oggi la aindaca di San Clemente, Mirna Cecchini, ha disposto la chiusura del suo ristorante/trattoria, “La Romagnola”, e ricorda a chiunque presenti sintomi che la prima regola da seguire è quella di non recarsi al pronto soccorso, dal medico di famiglia o in altre strutture sanitarie per non moltiplicare le possibilità di contagio e il numero dei casi. Pertanto, in caso di problemi respiratori è necessario contattare telefonicamente il proprio medico curante oppure chiamare il numero di emergenza 118 (H24) o il cellulare dedicato 339.7720079.

“La situazione è in continua evoluzione – scrive la sindaca nell’ordinanza – S’informa che si stanno ricostruendo tutti gli spostamenti e verificando le persone con le quali la persona ha avuto contatti diretti. Dalle informazioni in possesso apprendiamo che la persona positiva al tampone ha presentato i sintomi al ritorno da un viaggio all’estero. Si ribadisce come sia importante in questo preciso momento seguire le procedure precauzionali indicate e divulgate dal Ministero della Salute. Le misure preventive messe in campo già da giorni sono tali da poter affrontare la circostanza intervenuta”.

Le ipotesi del contagio sono diverse: la Regione tende a escludere un nuovo focolaio in Romagna. Lo ha ribadito anche oggi ad Agorà il neo-assessore alla Sanità (non ancora formalmente in carica) Raffaele Donini: “Ad oggi non abbiamo notizie di focolai autoctoni in Emilia-Romagna. I 26 casi accertati a ieri sera sono tutti riconducibili al focolaio nei comuni lombardi tranne quello di Rimini-Cattolica che è oggetto di valutazione epidemiologica”, spiega Donini. “Non possiamo annoverarlo come nuovo focolaio: in giornata potrebbe essere chiara la sua origine. Siamo impegnati a risalire ai contatti, visto che ha anche avuto un viaggio all’estero”.