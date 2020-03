Dopo l’invito ai sacerdoti dei giorni scorsi, perché gli ammalati non siano lasciati soli, il Papa torna a parlare di emergenza coronavirus e dei compiti del clero. Oggi, nell’introduzione della messa a Santa Marta, che il pontefice celebra in solitudine dopo le misure di contenimento del contagio anche in Vaticano, Francesco ha detto che i vescovi devono valutare bene che cosa fare in questa crisi perché “le misure drastiche non sempre sono buone”.

Nel pregare Dio affinché i pastori “non lascino solo il Santo popolo fedele di Dio”, senza Parola, sacramenti e preghiera, Francesco ha aggiunto: “In questi giorni ci uniamo agli ammalati e alle famiglie che soffrono questa pandemia. Vorrei anche pregare per i pastori che devono accompagnare il popolo di Dio in questa crisi. Il Signore gli dia la forza e anche la capacità di scegliere i migliori mezzi per aiutare”

“Le misure drastiche – ha sottolineato il Papa – non sempre sono buone. Per questo preghiamo perché lo Spirito Santo dia ai pastori la capacità del discernimento pastorale affinché provvedano misure che non lasciano da solo il Santo popolo fedele di Dio. Il popolo di Dio si senta accompagnato dai pastori e dal conforto della Parola, dei sacramenti e della preghiera”





Fonte