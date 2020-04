AI TEMPI del Covid-19 siamo isolati ma non soli. E anche chi soffre di malattie neurodegenerative, fra cui il Parkinson, non deve sentirsi abbandonato. Oggi, infatti, sono già attive e funzionanti una chat online e due linee telefoniche dedicate per parlare con neurologi e infermieri. Un supporto a distanza diventa fondamentale, spiegano gli esperti, in un momento complesso come quello dell’emergenza coronavirus. In questa fase, infatti, il paziente con problemi motori si trova confinato in casa ed è limitato anche nell’esercizio fisico, che invece, soprattutto se mirato, è un elemento che può giovare alla mobilità. E la persona non può accedere alle visite e alle prestazioni sanitarie, che in molti casi, per questa e altre patologie croniche, sono al momento bloccati a causa dell’epidemia di Covid-19.

Anche per questo, per non far sentire chi soffre di Parkinson ancora più isolato, neurologi e infermieri hanno pensato di aprire le porte dei loro studi, anche se in maniera figurata e a distanza, ai pazienti e ai loro familiari, per fornire consigli di natura pratica e anche sostegno morale. Il tutto grazie alle iniziative dell’Accademia Limpe-Dismov e della Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus nonché alla teleassistenza infermieristica Parkinsoncare della Confederazione Parkinson Italia Onlus.

I neurologi al telefono e via chat

In tutta Italia, i pazienti con il Parkinson e con distonie, che sono altri disturbi del movimento, potranno esprimere i propri dubbi agli esperti scrivendo su una chat online, attiva già ora dal lunedì al venerdì dalle 15,30 alle 17,30, sul sito della Fondazione Limpe ( qui ). Ma se preferiscono un contatto più diretto possono chiamare gratuitamente il numero verde 800146599 della Fondazione il martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00 per parlare con un neurologo. Le attività legate alla chat e al numero verde sono coordinate dal neurologo Giovanni Cossu dell’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari.

I neurologi potranno fornire consigli e indicazioni pratiche su come gestire la propria quotidianità ai tempi del Covid-19, tenendo conto di tutte le indicazioni delle autorità sull’igiene delle mani e sul distanziamento sociale. Gli esperti suggeriscono inoltre di non privarsi di un’attività fisica regolare, anche molto leggera, da svolgere a a casa o in spazi confinati all’interno del condominio e al telefono potranno spiegare come farla a seconda dei casi.

Un aiuto anche dagli infermieri e da altri operatori sanitari

E ancora, tutti i malati di Parkinson sul territorio nazionale possono ricevere assistenza infermieristica gratuita fino al 12 giugno, grazie all’iniziativa ParkinsonCare , chiamando il numero 02/21079997 della Confederazione Parkinson Italia Onlus. La linea è attiva dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 18. Oppure se preferiscono possono inviare una mail a info@parkinsoncare.com. In pratica, ad ogni paziente che chiede un consulto potrà essere affiancato un infermiere specializzato che lo aiuterà nel riconoscimento dei sintomi nonché nel cercare di gestirli – fermo restando che il riferimento per le terapie rimane il neurologo.

Inoltre, sempre tramite ParkinsonCare, neurologi della Fondazione IRCCS Istituto neurologico Carlo Besta e altri professionisti (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, neuropsicologi e neurologi) del Fresco Parkinson Institute potranno decidere se organizzare delle video-chiamate con i pazienti. A fronte dell’elevato numero di richieste, precisano gli esperti, i consulti procederanno in base ai livelli di urgenza. Fermo restando che i neurologi si coordineranno anche con i medici curanti, dove possibile, per far fronte quanto più possibile alle varie esigenze.