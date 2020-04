Suggestione Superlega

– I vertici del calcio messicano varano una rivoluzione. Alla luce della crisi provocata dal coronavirus, i 18 club della Liga MX hanno recepito quanto deciso dalle 12 società della Liga de Ascenso (la seconda divisione) e votato la sospensione di promozioni e retrocessioni per i prossimi cinque anni. I campionati sono fermi dal 15 marzo: il presidente della Liga MX, Enrique Bonilla, era risultato positivo al Covid 19 il 20 marzo. La riforma dei campionati, al vaglio da diversi mesi, prevede l’annullamento della Liga de Ascenso: i club riceveranno 845.000 dollari a stagione per i prossimi cinque anni. Le squadre rimaste, già passate da 18 a 12 negli ultimi anni, non sarebbero state in grado di reggere economicamente i costi di un eventuale salto di categoria. La Liga MX procede dunque verso un modello simile a quello della Major League Soccer statunitense.

La riforma prevede l’utilizzo della seconda serie come un campionato ideale per sviluppare giovani calciatori messicani, almeno per le prossime stagioni, anche se non è stato ancora delineato il format dei calendari. Sarà introdotto un limite di età a 23 anni. Bonilla ha inoltre confermato che il campionato Clausura 2020 è ufficialmente cancellato, senza l’assegnazione del titolo. Non mancano le critiche: Carlos Vela, stella messicana del Los Angeles Fc, ha dichiarato che “senza promozioni e retrocessioni non può esserci sviluppo”. Secondo quanto riportato da Espn, la decisione dei vertici del calcio messicano potrebbe essere il primo passo verso l’unione della Liga MX alla MLS per andare a formare una sorta di Superlega del Nord America.