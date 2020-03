“Di solito si arriva in ospedale quando si fa fatica a respirare, si fanno gli esami, c’è un primo supporto di ossigeno, quando non è più sufficiente si usa il casco e si va avanti il più possibile finché si arriva all’intubazione. Oppure non ci si arriva proprio, perché il paziente peggiore. Se non c’è più nulla da fare si procede con la sedazione palliativa“. A raccontarlo Massimo Borelli, direttore Rianimazione Bergamo ovest (Treviglio) non Bergamo ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3. Non a caso, oltre a un appello alla cittadinanza a ridurre i contatti “per non far arrivare le persone in ospedale”, Borelli ha detto: “Sogno che si possano ampliare più possibile i posti in rianimazione”.

