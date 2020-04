“Mi chiedo come mai non c’è un comunicato stampa che riguarda tutte le altre migliaia di cittadini che sono stati sanzionati per il Covid-19 in questi giorni? Capisco che la Polizia di Stato faccia un comunicato stampa se c’è una strage, un’inondazione, una rapina, un omicidio. Ma che faccia un comunicato per una cosa del genere mi lascia senza parole”. Così l’avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, in un video postato sul profilo Instagram dell’ex re dei paparazzi, annuncia che agirà “nelle sedi più opportune” nei confronti della Polizia di Stato che “manda un comunicato stampa ufficiale straordinario a tutte le testate giornalistiche più importanti d’Italia, contenente un documento riservato e interno al Palazzo di Giustizia, violando tutte le regole sulla riservatezza e sulla privacy”.

Fonte