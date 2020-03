Trova tutto quello che desideri su Amazon )

“Quello che atterrisce, come nel caso di Stamina e delle varie terapie anticancro proposte nel passato, è che questo tsunami di incompetenza riesca a convincere i politici e a indurre stimate agenzie come l’Aifa o le istituzioni del Paese ad approvare sperimentazioni non già richieste dai vari virologi e clinici che questi farmaci (Avigan incluso) li conoscono bene e che stanno combattendo per noi”. Lo denunciano gli scienziati Enrico Bucci, professore di Biologia presso la Temple University di Philadelphia; Gilberto Corbellini, direttore del Museo di storia della medicina dell’Università Sapienza di Roma; Michele De Luca, direttore del Centro di Medicina rigenerativa dell’Università di Modena e Reggio Emilia, in un editoriale pubblicato su ‘Scienza in rete’ a proposito dell’emergenza coronavirus.

