di Federica Mochi – Vivono a Londra, Amsterdam e Parigi. E come loro, sono tantissimi, in molti altri Paesi, ad affrontare questi giorni di emergenza sanitaria con paura, preoccupazione e sgomento. Gli italiani all’estero seguono con apprensione quanto sta accadendo in Italia e sono preoccupati della mancanza di provvedimenti dei governi dei Paesi nei quali vivono dove il coronavirus sta correndo con il piede schiacciato sull’acceleratore. “Ieri il primo il ministro olandese ha invitato la popolazione a non fare eventi superiori alle 100 persone come se 99 non possano infettarsi – racconta all’Adnkronos Claudia Camillo, fotografa professionista 42enne ad Amsterdam da 3 anni – ha suggerito il lavoro da casa ma nonostante questo gli uffici sono aperti, la gente va ancora a lavorare. Ristoranti e caffè sono aperti mentre alcuni musei stamattina fatto storie dicendo che saranno chiusi ma non so se cambierà qualcosa”.

