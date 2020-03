In piena quarantena e dopo la cancellazione dell’edizione 2020 del Salone del Mobile, il design italiano, una delle certezze del made in Italy, non sta con le mani in mano e raccoglie la sfida del Coronavirus con energia e inventiva. L’emergenza ha infatti spinto molti brand, dove possibile, a sviluppare forme di lavoro alternative high tech che rispettino il leit motiv #iorestoacasa. In pole position, smart working, teleconferenze e chat multitasking, ma anche laboratori creativi, decaloghi e restyling che diverse aziende hanno annunciato quale sorta di ‘anticorpo’ alla crisi in atto.

