ROMA – L’Italia è il secondo Paese al mondo per positivi al coronavirus, a un passo da quota centomila. E il primo per morti dichiarati: 10.779, al conteggio di ieri. La nostra curva del contagio, però, è partita prima degli altri, eccetto Corea del Sud e Cina, e sta correndo più lentamente rispetto alle nazioni europee e agli Stati Uniti. Siamo decimi nel conteggio “velocità del contagio”: saremo presto raggiunti nei numeri assoluti (innanzitutto dalla Spagna e poi, probabilmente, dalla Germania) e siamo destinati a toccare il picco, e quindi superarlo, prima delle altre nazioni.

Fotografando i dati alle 22 di ieri sera per i dodici Paesi più colpiti, l’Italia ha visto crescere i positivi (dato che contempla gli attualmente positivi, i guariti e i deceduti) del 5,6 per cento. E’ la crescita più bassa da quando esiste la crisi epidemiologica e, cosa più importante sul piano statistico, nell’ultima settimana il calo dell’incremento è stato costante e si è accentuato a partire da venerdì 27.

Nella curva dei dati ci sono alcuni sbalzi e sono legati alla difficoltà di avere un reperimento dati sempre omogeneo – consegna dei risultati da parte delle Asl, per esempio – e al numero di tamponi fatti, che varia ogni giorno.

Bene, per velocità dei contagi in questo momento l’aumento quotidiano più forte è quello del Belgio: +18,6 per cento, oltre tre volte l’Italia. Seguono gli Stati Uniti con 16,4 per cento (il dato è fotografato alle 22 di ieri sera, nella notte gli Usa hanno aggiunto altri 17.500 morti e sono ampiamente primi per numero di contagi). Al terzo posto per crescita c’è il Regno Unito: +14,3 per cento, Paese che ancora giovedì scorso saliva “giorno su giorno” del 40,7 per cento.

Quindi, in questa classifica della velocità dell’aumento dei positivi ci sono Paesi Bassi e Svizzera, nazione che ieri ha avuto un’impennata della crescita all’11,2 per cento, la più alta degli ultimi quattro giorni. Sesta per velocità è la Spagna, che ha un ritmo quasi doppio rispetto all’Italia (più 9,1 per cento) anche se la sua crescita tra sabato e domenica, 6.500 contagi, rappresenta un calo della velocità iniziato mercoledì 24 (quando la Spagna cresceva del 20 per cento).

Settimo per rapidità del virus è l’Iran, che si mantiene con un saldo medio quotidiano dell’8 per cento. Poi viene la Germania, entrata dopo di noi nel vortice: la Sanità tedesca sta combattendo la battaglia facendo tamponi a tappeto (500 mila in una settimana, l’ultimo dato), ma ad oggi vede un ritmo di aumento quotidiano superiore al nostro.



L’Italia è, appunto, decima e a seguire ci sono la Corea del Sud, che ha una crescita intorno all’1,1 per cento, in lieve risalita nell’ultima settimana, e poi la Cina, il Paese dove tutto è nato, che viaggia costante con un aumento dello 0,1 per cento (e giovedì 26 aveva fatto segnare “0” positivi in più).

Tutti gli statistici riconosciuti fanno notare che le comparazioni internazionali sono difficili perché ogni Stato ha una sanità diversa che raccoglie in modo differente i big data, ma sono concordi nel dire che – di fronte a politiche di contenimento ancora severe – l’Italia uscirà prima degli altri dal “coronacrisi”.

Il professor Enrico Bucci, biochimico e analista di dati, adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia, offre una seconda tabella che mostra il ritardo degli altri Paesi europei dall’Italia, dal suo epicentro Codogno. Più si è distanti e più strada bisogna percorrere per arrivare al nostro status (sempre a ieri): la Spagna ha un ritardo di sei giorni, la Francia di undici, gli Stati Uniti di quattordici, il Regno Unito di sedici, l’Olanda di diciassette, Germania e Belgio di diciannove, la Svizzera addirittura di tre settimane.

Sono entrati più tardi nella crisi del “corona”, ne usciranno più tardi. “Ma l’Italia”, spiega Bucci, “non deve fermare le sue misure di contenimento”.

