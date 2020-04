Un guaio sanitario che rischia di diventare un problema politico. Dopo il focolaio alla Domus Aurea di Chiaravalle, costato la vita a 23 anziani, circa un terzo di tutti i pazienti morti per Covid19 in Calabria, un’altra Rsa, Villa Torano, nel cosentino, rischia di procurare non pochi grattacapi alla governatrice Jole Santelli. E non solo per il numero dei contagiati, 78 fra pazienti e operatori, che finirebbero per saturare gli ospedali se avessero tutti necessità di ricovero perché a mesi dall’inizio dell’emergenza, poco o nulla è stato fatto per rafforzare il deficitario sistema sanitario calabrese. O perché a diverse settimane dall’ordinanza con cui la governatrice ha ordinato screening a tappeto nelle Rsa, è stato un ricovero d’urgenza a svelare il guaio. A far discutere sono soprattutto le modalità – quanto meno inconsuete- con cui l’ennesimo focolaio in un centro per anziani è stato gestito.

Per giorni, è stato impossibile sapere con certezza il numero dei contagiati di Villa Torano, per ben due volte sono stati ripetuti i test, con tanto di tamponi consegnati direttamente al responsabile della struttura. E il tutto nel totale silenzio della Regione e della sua governatrice, per decreto ministeriale diventata capo della Sanità regionale, dopo quasi due decenni di commissariamento.

Silenzi e cautele che l’opposizione, con l’ex candidato governatore del centrosinistra Pippo Callipo in testa, sospettano vincolati alla “paternità” della clinica. Per questo, con tanto di interrogazione scritta a Santelli è stato anche chiesto “se corrisponde al vero che una quota del capitale sociale della “Medical Sport Center S.R.L”, proprietaria della Rsa “Villa Torano”, appartenga a una persona direttamente riconducibile al coordinatore di una delle liste elettorali che hanno partecipato alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020″.

Una domanda più politica che societaria, perché la risposta sta nelle visure camerali. Fino a dieci anni fa, Villa Torano era uno dei gioiellini dell’impero sanitario di Claudio Parente, alle elezioni del gennaio scorso coordinatore della lista “Casa delle Libertà” e storicamente vicinissimo alla governatrice. Poi, nel 2010 Parente è stato eletto in Consiglio regionale, quella e le altre cliniche ed rsa della Medical Center srl, tutte o quasi convenzionate, sono passate di mano. “Per evitare incompatibilità” ha proclamato urbi et orbi, il politico. Peccato che a sostituirlo ci abbia pensato la moglie, che con il 40% delle quote detenute direttamente o indirettamente fa la voce grossa nella proprietà, insieme al socio storico di Parente, Massimo Poggi, oggi amministratore e volto pubblico del gruppo.

E di Poggi è il volto che appare in un video promozionale, registrato anche negli spazi di Villa Torano nei giorni precedenti alla Pasqua. Tra infermieri e oss che cantano e ballano – e più di qualche immagine promozionale delle strutture del gruppo – compare il faccione dell’amministratore che assicura “è andato tutto bene grazie alla nostra capacità di rispettare le restrizioni”. Qualche giorno dopo, una novantenne viene ricoverata d’urgenza. Il tampone non lascia dubbi, è positiva al Covid19. E qui iniziano i misteri.

Mentre Poggi si affanna ad assicurare che l’anziana “era asintomatica”, partono gli accertamenti. I primi test parlano di quasi 70 positivi. Impossibile, recita la versione ufficiale, stanno tutti bene. La colpa di quel nuovo focolaio viene scaricata su un non meglio precisato infermiere, che a un mese dall’inizio dell’emergenza Covid19 avrebbe dimenticato di cambiare i guanti nell’effettuare i tamponi. Insorge l’Ordine negando ogni responsabilità di uno dei suoi operatori, interviene anche l’Azienda sanitaria.

Nel frattempo, lontano da riflettori e normali procedure, su ordine del dipartimento regionale della Salute la Protezione civile consegna 200 o forse più test direttamente all’amministratore Poggi, che avrebbe persino presenziato all’esame di quei test all’interno del laboratorio di Microbiologia dell’ospedale di Catanzaro. La denuncia è del commissario dell’Asp, Giuseppe Zuccatelli, da prassi responsabile di quelle procedure e al riguardo neanche informato. Passano quasi 24 ore di silenzio, poi tocca al numero uno del dipartimento della Sanità regionale, Antonio Belcastro, immolarsi. “Era una situazione di emergenza e lo rifarei” si difende. La Giunta e la sua presidente invece continuano a tacere.

Nel frattempo, i dati sui contagi di Villa Torano per giorni rimangono un enigma, solo in parte svelato dai bollettini regionali, che nonostante la censura oraria imposta da Santelli – nessun ospedale può comunicare contagi dopo le 14 “per evitare confusione” – continuano a fare a botte con quelli dei presidi territoriali. Alla fine però, anche il Dipartimento della Sanità regionale è costretto ammetterlo. I risultati sui contagi a Villa Torano sono di fatto sovrapponibili a quelli dei primi test.

Anzi, con il passare dei giorni il numero dei positivi cresce. Ma tocca ai sindaci del cosentino, da cui provengono gran parte degli infermieri e degli oss, rivelarlo. Sono loro a informare sull’esito dei test a cui sono stati sottoposti i familiari e prossimi dei lavoratori della struttura. Numeri che non tracimano nella contabilità ufficiale di Villa Torano, ma si sanno ad essa vincolati. E potenzialmente da aggiornare, perché all’appello mancano ancora circa 14 infermieri che a Villa Torano lavorano o di recente hanno lavorato.

Rimane il mistero su come più di una settantina di persone positive al Covid, inclusi 36 anziani ultraottantenni e affetti da più di una patologia, non abbiano mai – a detta della proprietà – presentato alcun sintomo. Anche la 90enne trasferita d’urgenza in ospedale, a detta dell’amministratore Poggi sembrava in piena salute. O l’anziano morto nei giorni scorsi in struttura, forse per Covid19, forse per altro. Al momento non è dato sapere.

Magari lo scopriranno i Nas, che per ordine della procura di Cosenza – già al lavoro sul caso – si sono presentati in struttura per sequestrare documenti e cartelle cliniche. Un’altra inchiesta, interna, l’ha avviata il commissario Zuccatelli, determinato a capire come mai la Protezione civile abbia consegnato i tamponi direttamente ai responsabili di Villa Torano, come mai la sua Asp – competente per territorio- sia stata bypassata e quale sia stata la filiera delle decisioni.

L’ultimo mistero è politico. E chiama in causa direttamente la Regione, che tuttavia al riguardo continua a tacere, nonostante la questione sia finita al centro di una serie di interrogazioni presentate da Pd, Cinque Stelle e Io resto in Calabria tanto in Consiglio regionale come in Parlamento. A differenza della Rsa di Chiaravalle, a cui è stato immediatamente sospeso il contratto, dunque l’accreditamento, Villa Torano insieme a tutte le altre strutture del gruppo continua ad operare. Che si sappia, non è stata neanche avviata un’ispezione. Anzi è lì che sono rimasti gli anziani risultati positivi, mentre i negativi sono stati solo spostati in un’ala diversa della medesima struttura, con una task force dell’Asp a monitorare la situazione.

Un po’ come successo alla Domus Aurea di Chiaravalle, dove però per giorni le richieste di ospedalizzazione dei medici inviati dall’Asp sono rimaste inascoltate, mentre gli anziani si spegnevano nei loro letti. Ritardi forse costati in tutto o in parte la vita ai 23 dei 70 contagiati. Ma anche in questo caso sarà un’inchiesta a chiarirlo.