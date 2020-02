Sulle vetrine di tutte le farmacie meneghine (e non solo) ormai troneggia l’avviso ‘Attenzione, qui le mascherine sono esaurite’. Ma a Milano un gruppo di giovani ha scoperto come esaudire la domanda dei clienti che non sono riusciti ad accaparrarsi le tanto agognate FFP3. La psicosi legata al largo contagio da coronavirus, che sta interessando il territorio lombardo, è diventata benzina sul fuoco per gli ambulanti illegali, fa sapere ‘Notizie.it’. Sono divisi in piccoli gruppi e operano ai lati della zona di stazione Centrale, lì dove si concentrano partenze e arrivi, luogo che pullula di possibili compratori: al contrario il resto di Milano sembra ormai un deserto urbano.

