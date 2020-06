Sonoi nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 “debolmente positivi” e si registranonuovi decessi nelle ultime 24 pre che portano il totale delle vittime a. Sono, invece,i tamponi effettuati in 24 ore, con il numero complessivo che sale a

È quanto emerge dai dati del bollettino fornito dalla Regione Lombardia, secondo cui i guariti e i dimessi sono 821 in più, per un totale di 67.197 (64.785 coloro che hanno superato la malattia e 2.412 i lombardi che hanno lasciato gli ospedali). I posti di terapia intensiva occupati sono 42, uno in meno rispetto a ieri. E calano ancora i ricoverati in altri reparti: sono 24 in meno rispetto a ieri, complessivamente 297.

I nuovi positivi al Covid sono in calo in tutte le province lombarde. Guida la classifica il milanese con 23 casi, di cui sei a Milano città, segue la provincia di Mantova con 15, mentre i numeri in quella di Brescia e in quella di Bergamo sono molto bassi, rispettivamente cinque e sei nuovi casi. Per il resto, si va dai tre casi registrati a Varese e Monza Brianza, ai casi singoli di Lecco, Pavia e Lodi, passando per i due di Cremona. Como e Sondrio invece sono a contagi zero.