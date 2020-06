Sono 78 i nuovi contagi oggi in Lombardia, di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 debolmente positivi. Ieri i positivi erano stati 97. In calo anche i morti, solo uno oggi rispetto ai 13 di ieri per un totale di 16.640 dall’inizio dell’emergenza. Aumentano i guariti dal coronavirus: sono 201 in più, per un totale di 66.376. Stabili invece i ricoveri, che sono 321 (-2 rispetto a ieri), a cui si sommano i 43 in terapia intensiva (invariati). Oggi sono stati effettuati 7991 tamponi per un totale complessivo di 1.030.431

I nuovi casi provincia per provincia di oggi 29 giugnoNel Milanese si registrano 36 nuovi casi di cui 18 a Milano città. Sono quattro le province a zero contagi oggi: Como, Lodi, Pavia e Sondrio. Per quanto riguarda le altre: a Bergamo si registrano 13 casi in più nelle ultime 24 ore, a Brescia 9, a Cremona 2 così come a Lecco, a Mantova sono 3 come a Monza e in Brianza, e a Varese sono 5.