ROMA – Serve cautela perché l’epidemia non è affatto conclusa, e i tre nuovi focolai dimostrano come i numeri possano riprendere a crescere velocemente. È quanto emerge dall’analisi del monitoraggio settimanale appena comunicato dall”Istituto Superiore di Sanità.

“La situazione a livello del Paese continua ad essere buona e l’Rt sotto 1 su scala nazionale. Naturalmente persistono delle differenze nell’incidenza da regione a regione. Sono presenti dei focolai anche di una certa rilevanza che indicano che il virus in determinati contesti è in grado di circolare anche rapidamente”.

Lo ha spiegato Giovanni Rezza, direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, nel messaggio a commento dei dati del monitoraggio settimanale sulle Regioni della cabina di regia ministero Salute-Iss.

Sono tre le Regioni con indice di contagio Rt sopra 1: Emilia Romagna (1.01), Lazio (1.24) e Lombardia (1.01). I dati sono relativi alla settimana dal 15 al 21 giugno. La Toscana sfiora l’Rt 1 fermandosi a 0.96. L’Umbria unica con Rt a zero.

“Questi dati ci inducono a mantenere comportamenti adeguati e soprattutto a identificare e contenere prontamente i focolai che dovessero insorgere come attualmente si sta facendo”, ha aggiunto Rezza.

I dati di oggi

Sono 259 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi in Italia e i morti sono 30. La Lombardia conta 156 nuovi casi.

Il numero totale di positivi in Italia è di 17.638, quello dei deceduti è pari a 34.708, il numero di guariti è salito a 187.615 (con un incremento di 890), il numero di ricoverati con sintomi è pari a 1.386 (-129 su ieri), quello dei ricoverati in terapia intensiva è 105 (+2 su ieri), quello delle persone in isolamento domiciliare 16.177 (-508 su ieri).

Le regioni con 0 casi sono oggi Basilicata, Valle d’Aosta, Sardegna, Provincia autonoma di Bolzano e Sicilia.