16.608 persone. I tamponi effettuati sono stati 9.832 (990.652 dall’inizio della pandemia).

In Lombardia si sono registratinuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, il 57,4% del totale nazionale. Ieri i nuovi positivi erano stati 88. Il totale attuale dei positivi è dicasi, meno 235 rispetto a ieri. I decessi sono statisui 34 giornalieri di tutta Italia: in totale dall’inizio della pandemia sono morte in Lombardia

I ricoverati con sintomi sono 622, 70 in meno rispetto a ieri, in terapia intensiva 48, come ieri (il totale dei ricoverati è 670). In isolamento domiciliare ci sono 11.322 persone. I dimessi e guariti sono 64.831.

Dei 170 nuovi casi positivi 53 sono a