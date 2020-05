ROMA – Scende ancora il numero quotidiano delle vittime, oggi 145, un nuovo minimo rispetto all’inizio del lockdown e il numero degli attualmente positivi cala sotto la soglia dei 70mila (non succedeva dal 28 marzo). Sono dati positivi quelli diffusi oggi sul’andamento dell’epidemia di coronavirus. Il rapporto tra casi individuati e test a un nuovo minimo, l’1,1%, un caso ogni 89 tamponi. All’inizio dell’epidemia è stato al 33%, uno su tre.

Non si registra nessun nuovo caso in Calabria e Valle D’Aosta, un solo nuovo caso in Molise e Sardegna. Nessun morto in Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna, Umbria, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige.

Dei 675 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 326 nuovi positivi (il 48,2% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 64 casi in Piemonte, 50 in Emilia Romagna, di 13 in Veneto, di 35 in Toscana, di 48 in Liguria e di 50 nel Lazio.

Il bollettino del 17 maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 762 persone, 13 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 10311 persone, 89 meno di ieri. In isolamento domiciliare 57278 persone (1734 rispetto a ieri).

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 145 persone (ieri le vittime erano state 153), arrivando a un totale di decessi 31908. È un nuovo minimo dall’inizio del lockdown. Nessun morto è stato registrato in Friuli Venezia Giulia, Campania, Sardegna, Umbria, Calabria, Molise, Basilicata e Trentino Alto Adige.

I guariti raggiungono quota 125176, per un aumento in 24 ore di 2366 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2605 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1836 unità (ieri erano stati 1883) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 675 (ieri 875). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 60101 tamponi (ieri 69179) e sono stati raggiunti i tre milioni di tamponi totali.

Non è mai stato così basso il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati: oggi è di 1 malato ogni 89 tamponi fatti, l’1,1%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,3%.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 225435.



Coronavirus, i dati regione per regione del 17 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27430 in Lombardia, 10239 in Piemonte, 5656 in Emilia Romagna, 4041 in Veneto, 2802 in Toscana, 2456 in Liguria, 3910 nel Lazio, 2565 nelle Marche, 1696 in Campania, 2017 in Puglia, 301 nella provincia di Trento, 1555 in Sicilia, 654 in Friuli Venezia Giulia, 1422 in Abruzzo, 314 nella provincia di Bolzano, 78 in Umbria, 405 in Sardegna, 68 in Valle d’Aosta, 422 in Calabria, 216 in Molise, 104 in Basilicata.

Le 27430 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 255 in terapia intensiva (-13), 4480 ricoverati con sintomi (-41), 22695 in isolamento domiciliare (-195). I morti totali sono 15519 (+69), i guariti 41895 (+506).

Le 10239 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 101 in terapia intensiva (+1), 1620 ricoverati con sintomi (+58), 8518 in isolamento domiciliare (-522). I morti totali sono 3612 (+18), i guariti 15696 (+509).

Le 5656 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 111 in terapia intensiva (-1), 721 ricoverati con sintomi (-19), 4824 in isolamento domiciliare (+4819). I morti totali sono 3973 (+13), i guariti 17603 (+233).

Le 4041 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 22 in terapia intensiva (+2), 273 ricoverati con sintomi (-17), 3746 in isolamento domiciliare (-106). I morti totali sono 1794 (+11), i guariti 13106 (+123).

Le 2802 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 67 in terapia intensiva (+1), 214 ricoverati con sintomi (-20), 2521 in isolamento domiciliare (-122). I morti totali sono 984 (+5), i guariti 6162 (+171).

Le 2456 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 24 in terapia intensiva (-2), 360 ricoverati con sintomi (-9), 2072 in isolamento domiciliare (-66). I morti totali sono 1355 (+9), i guariti 5348 (+116).

Le 3910 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 74 in terapia intensiva (-2), 1150 ricoverati con sintomi (-6), 2686 in isolamento domiciliare (-104). I morti totali sono 622 (+6), i guariti 2914 (+156).

Le 2565 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 18 in terapia intensiva (+1), 151 ricoverati con sintomi (-3), 2396 in isolamento domiciliare (-90). I morti totali sono 984 (+2), i guariti 3118 (+115).

Le 1696 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 17 in terapia intensiva (+1), 342 ricoverati con sintomi (-9), 1337 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 396 (+0), i guariti 2592 (+30).

Le 2017 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 21 in terapia intensiva (-1), 263 ricoverati con sintomi (-9), 1733 in isolamento domiciliare (-77). I morti totali sono 470 (+7), i guariti 1892 (+85).

Le 301 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 8 in terapia intensiva (+0), 41 ricoverati con sintomi (-3), 252 in isolamento domiciliare (-41). I morti totali sono 453 (+0), i guariti 3584 (+56).

Le 1555 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 13 in terapia intensiva (+1), 145 ricoverati con sintomi (-14), 1397 in isolamento domiciliare (-91). I morti totali sono 267 (+2), i guariti 1566 (+108).

Le 654 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (+0), 80 ricoverati con sintomi (+1), 571 in isolamento domiciliare (-27). I morti totali sono 319 (+0), i guariti 2218 (+34).

Le 1422 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (-1), 193 ricoverati con sintomi (-2), 1223 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 385 (+2), i guariti 1379 (+7).

Le 314 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 5 in terapia intensiva (+0), 50 ricoverati con sintomi (+2), 259 in isolamento domiciliare (-31). I morti totali sono 290 (+0), i guariti 1977 (+32).

Le 78 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 25 ricoverati con sintomi (+0), 51 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 73 (+0), i guariti 1273 (+5).

Le 405 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (+0), 76 ricoverati con sintomi (+1), 319 in isolamento domiciliare (-11). I morti totali sono 125 (+0), i guariti 823 (+11).

Le 68 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (+0), 31 ricoverati con sintomi (-2), 37 in isolamento domiciliare (-5). I morti totali sono 143 (+1), i guariti 962 (+6).

Le 422 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 56 ricoverati con sintomi (+0), 364 in isolamento domiciliare (-52). I morti totali sono 95 (+0), i guariti 634 (+52).

Le 216 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (+0), 11 ricoverati con sintomi (+3), 203 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 173 (+0).

Le 104 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 29 ricoverati con sintomi (+0), 74 in isolamento domiciliare (-9). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 261 (+11).