ROMA – Dati stabili oggi, con un leggero aumento dei nuovi casi, anche se il dato di oggi è parzialmente falsato dal fatto che i dati della Lombardia scontano un conguaglio di nuovi casi. I morti sono 172, il calo della platea degli attualmente positivi è di oltre 1200 unità, con quasi 2.500 nuovi guariti.

Dei 1402 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 1.033 nuovi positivi. Ma come detto la Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore. In ogni caso, per la Lombardia è un netto aumento.

Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 113 casi in Piemonte, 53 in Emilia Romagna, di 41 in Veneto, di 15 in Toscana, di 31 in Liguria e di 22 nel Lazio.

Il bollettino del 12 maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 952 persone, 47 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 12.865 persone, 674 meno di ieri. In isolamento domiciliare 67.449 persone (-501 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 172 persone (ieri le vittime erano state 179), arrivando a un totale di decessi 30.911.

I guariti raggiungono quota 109.039, per un aumento in 24 ore di 2.452 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.401 persone).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.222 unità (ieri erano stati 836) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.402 (ieri 744). Considerando i 419 positivi che sono un conguaglio, l’aumento effettivo odierno è di 983 unità, in lieve aumento rispetto a ieri.

Questi dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti.

Oggi sono stati fatti 67.003 tamponi (ieri 40.740). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati (983) è di 1 malato ogni 68 tamponi fatti, l’1,5%, il minimo dall’inizio dell’epidemia Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 1,8%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 221.216.

Coronavirus, i dati regione per regione del 12 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella provincia di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella provincia di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d’Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata, 226 in Molise.

Le 30.675 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 322 in terapia intensiva (-19), 5.222 ricoverati con sintomi (-175), 25.131 in isolamento domiciliare (+458). I morti totali sono 15.116 (+62), i guariti 37.113 (+707).

Le 13.184 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 136 in terapia intensiva (+1), 1.900 ricoverati con sintomi (-121), 11.148 in isolamento domiciliare (-34). I morti totali sono 3.428 (+28), i guariti 12.277 (+239).

Le 6.801 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 136 in terapia intensiva (-5), 1384 ricoverati con sintomi (-153), 5.281 in isolamento domiciliare (-81). I morti totali sono 3.885 (+18), i guariti 16.243 (+274).

Le 5.190 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 33 in terapia intensiva (-5), 393 ricoverati con sintomi (-7), 4.764 in isolamento domiciliare (-258). I morti totali sono 1.686 (+20), i guariti 11.906 (+291).

Le 3.841 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 72 in terapia intensiva (-5), 307 ricoverati con sintomi (-40), 3.462 in isolamento domiciliare (-187). I morti totali sono 959 (+9), i guariti 5.002 (+238).

Le 2.779 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 35 in terapia intensiva (-3), 447 ricoverati con sintomi (-37), 2.297 in isolamento domiciliare (-25). I morti totali sono 1301 (+8), i guariti 4.783 (+88).

Le 4.273 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 84 in terapia intensiva (+1), 1258 ricoverati con sintomi (-8), 2.931 in isolamento domiciliare (-14). I morti totali sono 566 (+4), i guariti 2.373 (+39).

Le 3.208 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 24 in terapia intensiva (-4), 230 ricoverati con sintomi (-47), 2.954 in isolamento domiciliare (+32). I morti totali sono 969 (+5), i guariti 2.391 (+39).

Le 1.877 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 20 in terapia intensiva (-3), 414 ricoverati con sintomi (-22), 1.443 in isolamento domiciliare (-7). I morti totali sono 393 (+1), i guariti 2.345 (+44).

Le 667 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 9 in terapia intensiva (-2), 80 ricoverati con sintomi (-4), 578 in isolamento domiciliare (-62). I morti totali sono 445 (+2), i guariti 3.191 (+72).

Le 2.421 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 31 in terapia intensiva (-1), 334 ricoverati con sintomi (-6), 2.056 in isolamento domiciliare (-116). I morti totali sono 456 (+5), i guariti 1.460 (+128).

Le 1.911 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 15 in terapia intensiva (-1), 234 ricoverati con sintomi (-37), 1662 in isolamento domiciliare (-113). I morti totali sono 261 (+4), i guariti 1.171 (+151).

Le 801 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (-1), 96 ricoverati con sintomi (+0), 703 in isolamento domiciliare (-28). I morti totali sono 313 (+1), i guariti 2034 (+38).

Le 1.548 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 8 in terapia intensiva (-1), 222 ricoverati con sintomi (-9), 1318 in isolamento domiciliare (-51). I morti totali sono 370 (+4), i guariti 1197 (+65).

Le 437 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 56 ricoverati con sintomi (-7), 374 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 290 (+0), i guariti 1845 (+10).

Le 109 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 4 in terapia intensiva (+0), 41 ricoverati con sintomi (+1), 64 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 71 (+0), i guariti 1239 (+6).

Le 506 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (+1), 77 ricoverati con sintomi (-7), 418 in isolamento domiciliare (+1). I morti totali sono 120 (+0), i guariti 718 (+6).

Le 104 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 0 in terapia intensiva (-1), 45 ricoverati con sintomi (+1), 59 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 140 (+1), i guariti 916 (+4).

Le 568 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 65 ricoverati con sintomi (+1), 502 in isolamento domiciliare (-1). I morti totali sono 93 (+0), i guariti 477 (+4).

Le 140 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 47 ricoverati con sintomi (+1), 92 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 27 (+0), i guariti 220 (+3).

Le 226 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+1), 13 ricoverati con sintomi (+2), 212 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 22 (+0), i guariti 138 (+6).