ROMA – La fase 2 è pronta ad aprirsi e i dati confermano che l’epidemia è in calo. Finalmente da un paio di giorni anche il numero delle vittime ha iniziato a diminuire sostanzialmente, dopo settimane. Così tutti gli indici si sono allineati in una direzione. I morti registrati nelle ultime 24 ore sono 174, si segnala un calo di ricoverati e persone in isolamento, si riduce la platea di persone attualmente malate, crescono i guariti (sono più di 80mila), resta al minimo il rapporto nuovi positivi e tamponi effettuati.

Dei 1389 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono in Lombardia, con 526 nuovi positivi (il 37,8% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 251 casi in Piemonte (in netto calo rispetto a ieri), 166 in Emilia Romagna, di 94 in Veneto, di 38 in Toscana, di 47 in Liguria e di 53 nel Lazio.

Il bollettino del 3 maggio: tutti i dati

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 174 persone (ieri le vittime erano state 474), arrivando a un totale di decessi 28.884.

I guariti raggiungono quota 81.654, per un aumento in 24 ore di 1.740 unità (ieri erano state dichiarate guarite 1.665 persone).

I dati riportano un calo delle persone ricoverate e di quelle in isolamento domiciliare. In terapia intensiva si trovano oggi 1501 persone, 38 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 17242 persone, 115 meno di ieri. In isolamento domiciliare 81436 persone (-372 rispetto a ieri).

Il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 525 unità (ieri erano stati 239) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 1.389 (ieri 1.900). Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 44.935 tamponi (ieri 55.412).

Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 32,4 tamponi fatti, il 3,1%. Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 3%, quindi resta sostanzialmente stabile.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 210.717.



Coronavirus, i dati regione per regione del 3 maggio

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella provincia di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella provincia di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata, 181 in Molise.

Le 36926 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 532 in terapia intensiva (-13), 6609 ricoverati con sintomi (+80), 29785 in isolamento domiciliare (+192). I morti totali sono 14231 (+42), i guariti 26371 (+225).

Le 15638 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 169 in terapia intensiva (-9), 2496 ricoverati con sintomi (-54), 12973 in isolamento domiciliare (-18). I morti totali sono 3152 (+26), i guariti 8640 (+306).

Le 9045 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 197 in terapia intensiva (+1), 1997 ricoverati con sintomi (-36), 6851 in isolamento domiciliare (-243). I morti totali sono 3642 (+28), i guariti 13329 (+416).

Le 7299 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 103 in terapia intensiva (-5), 955 ricoverati con sintomi (-15), 6241 in isolamento domiciliare (-112). I morti totali sono 1516 (+14), i guariti 9503 (+212).

Le 5328 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 112 in terapia intensiva (-6), 513 ricoverati con sintomi (-6), 4703 in isolamento domiciliare (-25). I morti totali sono 872 (+9), i guariti 3363 (+66).

Le 3551 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 68 in terapia intensiva (+0), 627 ricoverati con sintomi (-20), 2856 in isolamento domiciliare (-27). I morti totali sono 1209 (+14), i guariti 3599 (+80).

Le 4385 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 95 in terapia intensiva (-1), 1346 ricoverati con sintomi (-24), 2944 in isolamento domiciliare (-42). I morti totali sono 508 (+11), i guariti 1916 (+109).

Le 3198 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 43 in terapia intensiva (-3), 400 ricoverati con sintomi (+1), 2755 in isolamento domiciliare (-5). I morti totali sono 927 (+11), i guariti 2194 (+17).

Le 2726 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 30 in terapia intensiva (+3), 455 ricoverati con sintomi (-15), 2241 in isolamento domiciliare (+17). I morti totali sono 364 (+2), i guariti 1394 (+18).

Le 1247 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 17 in terapia intensiva (-2), 136 ricoverati con sintomi (-2), 1094 in isolamento domiciliare (-31). I morti totali sono 429 (+4), i guariti 2571 (+97).

Le 2955 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 40 in terapia intensiva (+1), 410 ricoverati con sintomi (-6), 2505 in isolamento domiciliare (+6). I morti totali sono 424 (+2), i guariti 765 (+8).

Le 2203 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 29 in terapia intensiva (-1), 383 ricoverati con sintomi (-13), 1791 in isolamento domiciliare (+31). I morti totali sono 242 (+2), i guariti 795 (+8).

Le 1087 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 6 in terapia intensiva (+1), 131 ricoverati con sintomi (+0), 950 in isolamento domiciliare (-23). I morti totali sono 297 (+2), i guariti 1688 (+33).

Le 1868 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 16 in terapia intensiva (+0), 300 ricoverati con sintomi (-3), 1552 in isolamento domiciliare (-8). I morti totali sono 330 (+3), i guariti 798 (+40).

Le 665 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 11 in terapia intensiva (+1), 109 ricoverati con sintomi (-4), 545 in isolamento domiciliare (-35). I morti totali sono 281 (+2), i guariti 1590 (+37).

Le 183 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 13 in terapia intensiva (+0), 58 ricoverati con sintomi (-2), 112 in isolamento domiciliare (-11). I morti totali sono 68 (+0), i guariti 1143 (+13).

Le 689 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 10 in terapia intensiva (-3), 92 ricoverati con sintomi (+6), 587 in isolamento domiciliare (-44). I morti totali sono 119 (+0), i guariti 511 (+45).

Le 109 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 2 in terapia intensiva (-1), 74 ricoverati con sintomi (+4), 33 in isolamento domiciliare (+8). I morti totali sono 138 (+1), i guariti 895 (-6).

Le 702 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 4 in terapia intensiva (+0), 95 ricoverati con sintomi (-5), 603 in isolamento domiciliare (-6). I morti totali sono 88 (+0), i guariti 324 (+13).

Le 194 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 3 in terapia intensiva (-1), 48 ricoverati con sintomi (+0), 143 in isolamento domiciliare (+4). I morti totali sono 25 (+0), i guariti 167 (+3).

Le 181 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 8 ricoverati con sintomi (-1), 172 in isolamento domiciliare (+0). I morti totali sono 22 (+1), i guariti 98 (+0).