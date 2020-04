ROMA – E’ una situazione sostanzialmente stabile quella dipinta dai nuovi dati sul coronavirus in Italia: se la crescita delle vittime sembra rallentare (ma non è la prima volta che illudono sulla loro diminuzione) torna a salire leggermente il numero di nuovi contagi, pure restando negativo il saldo delle persone attualmente positive.

Bene il calo di ricoverati (anche oggi intorno alle 900 unità) e il fatto che il rapporto tra nuovi contagi e tamponi effettuati (sempre molti) resta basso.

Dei 3.021 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior parte sono sempre in Lombardia, con 1.091 nuovi positivi (il 36,1% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 682 casi in Piemonte, 247 in Emilia Romagna, del 348 in Veneto e del 124 nel Lazio.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono morte 420 persone (ieri le vittime erano state 464), arrivando a un totale di decessi 25.969.

I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile confermano l’ormai stabile calo delle persone ricoverate. In terapia intensiva si trovano oggi 2.173 persone, 94 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 22.068 persone, 803 meno di ieri. In isolamento domiciliare 82.286 persone (+576 rispetto a ieri).

I guariti raggiungono quota 60.498, per un aumento in 24 ore di 2.922 unità (stabile, visto che ieri erano state dichiarate guarite 3.033 persone).

Continua il calo dei malati (ovvero le persone attualmente positive), oggi di 321 unità (rallentamento rispetto al giorno precedente, quando la riduzione è stata di 851 unità) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3.021 (ieri 2.646).

Questi due dati vanno sempre analizzati considerando il fatto che sono strettamente collegati al numero di tamponi fatti. Oggi sono stati fatti 62.447 tamponi (ieri 66.658). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 20,7 tamponi fatti, il 4,8%, un po’ più alto di ieri ma in perfetta media con gli ultimi tre giorni.

Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 192.994.



Coronavirus, i dati regione per regione del 24 aprile

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.430 in Lombardia, 12.509 in Emilia Romagna, 15.391 in Piemonte, 9.679 in Veneto, 6.133 in Toscana, 3.437 in Liguria, 4.492 nel Lazio, 3.273 nelle Marche, 2.943 in Campania, 2.933 in Puglia, 1.827 nella provincia di Trento, 2.320 in Sicilia, 1.320 in Friuli Venezia Giulia, 2.079 in Abruzzo, nella provincia di Bolzano, 322 in Umbria, 804 in Sardegna, 354 in Valle d’Aosta, 821 in Calabria, 229 in Basilicata, 200 in Molise.

Le 34.430 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 818 in terapia intensiva (+0), 8.791 ricoverati con sintomi (-401), 24.821 in isolamento domiciliare (+930). I morti totali sono 13.106 (+166), i guariti 23.782 (+430).

Le 12.509 persone attualmente malate in Emilia Romagna sono distribuite così: 264 in terapia intensiva (-2), 2.807 ricoverati con sintomi (-82), 9.438 in isolamento domiciliare (-252). I morti totali sono 3.303 (+34), i guariti 8.158 (+549).

Le 15.391 persone attualmente malate in Piemonte sono distribuite così: 257 in terapia intensiva (-4), 2.918 ricoverati con sintomi (-121), 12216 in isolamento domiciliare (+364). I morti totali sono 2.699 (+69), i guariti 5.732 (+374).

Le 9.679 persone attualmente malate in Veneto sono distribuite così: 130 in terapia intensiva (-10), 1.159 ricoverati con sintomi (-30), 8.390 in isolamento domiciliare (-206). I morti totali sono 1.244 (+38), i guariti 6.306 (+556).

Le 6.133 persone attualmente malate in Toscana sono distribuite così: 159 in terapia intensiva (-9), 738 ricoverati con sintomi (-53), 5.236 in isolamento domiciliare (+24). I morti totali sono 742 (+19), i guariti 2.002 (+116).

Le 3.437 persone attualmente malate in Liguria sono distribuite così: 87 in terapia intensiva (-4), 760 ricoverati con sintomi (-23), 2.590 in isolamento domiciliare (-2). I morti totali sono 1.076 (+29), i guariti 2.660 (+124).

Le 4.492 persone attualmente malate nel Lazio sono distribuite così: 184 in terapia intensiva (-2), 1.396 ricoverati con sintomi (+11), 2.912 in isolamento domiciliare (-3). I morti totali sono 384 (+9), i guariti 1.256 (+63).

Le 3.273 persone attualmente malate nelle Marche sono distribuite così: 61 in terapia intensiva (-10), 705 ricoverati con sintomi (-22), 2.507 in isolamento domiciliare (+75). I morti totali sono 865 (+8), i guariti 1.890 (+25).

Le 2.943 persone attualmente malate in Campania sono distribuite così: 44 in terapia intensiva (-3), 524 ricoverati con sintomi (-15), 2.375 in isolamento domiciliare (-17). I morti totali sono 336 (+4), i guariti 1.003 (+75).

Le 2.933 persone attualmente malate in Puglia sono distribuite così: 51 in terapia intensiva (-4), 496 ricoverati con sintomi (-40), 2.386 in isolamento domiciliare (+41). I morti totali sono 383 (+11), i guariti 565 (+34).

Le 1.827 persone attualmente malate nella provincia di Trento sono distribuite così: 28 in terapia intensiva (-1), 224 ricoverati con sintomi (-10), 1.575 in isolamento domiciliare (-33). I morti totali sono 389 (+7), i guariti 1.560 (+86).

Le 2.320 persone attualmente malate in Sicilia sono distribuite così: 32 in terapia intensiva (-2), 461 ricoverati con sintomi (-15), 1.827 in isolamento domiciliare (+36). I morti totali sono 218 (+5), i guariti 443 (+31).

Le 1.320 persone attualmente malate in Friuli Venezia Giulia sono distribuite così: 16 in terapia intensiva (-2), 136 ricoverati con sintomi (-2), 1.168 in isolamento domiciliare (+189). I morti totali sono 258 (+2), i guariti 1304 (-163).

Le 2.079 persone attualmente malate in Abruzzo sono distribuite così: 28 in terapia intensiva (-3), 327 ricoverati con sintomi (+5), 1724 in isolamento domiciliare (-23). I morti totali sono 286 (+6), i guariti 438 (+33).

Le 1.093 persone attualmente malate nella provincia di Bolzano sono distribuite così: 16 in terapia intensiva (-1), 148 ricoverati con sintomi (+7), 929 in isolamento domiciliare (-407). I morti totali sono 263 (+2), i guariti 1.100 (+420).

Le 322 persone attualmente malate in Umbria sono distribuite così: 19 in terapia intensiva (+0), 94 ricoverati con sintomi (-6), 209 in isolamento domiciliare (-27). I morti totali sono 62 (+1), i guariti 979 (+33).

Le 804 persone attualmente malate in Sardegna sono distribuite così: 19 in terapia intensiva (-1), 95 ricoverati con sintomi (+5), 690 in isolamento domiciliare (-17). I morti totali sono 102 (+4), i guariti 351 (+12).

Le 354 persone attualmente malate in Valle d’Aosta sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (-2), 88 ricoverati con sintomi (-3), 259 in isolamento domiciliare (-104). I morti totali sono 129 (+2), i guariti 617 (+111).

Le 821 persone attualmente malate in Calabria sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 123 ricoverati con sintomi (-6), 691 in isolamento domiciliare (+4). I morti totali sono 80 (+4), i guariti 178 (+8).

Le 229 persone attualmente malate in Basilicata sono distribuite così: 7 in terapia intensiva (+0), 59 ricoverati con sintomi (-2), 163 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 24 (+0), i guariti 107 (+4).

Le 200 persone attualmente malate in Molise sono distribuite così: 1 in terapia intensiva (+0), 19 ricoverati con sintomi (+0), 180 in isolamento domiciliare (+2). I morti totali sono 20 (+0), i guariti 67 (+1).





