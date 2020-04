“Quando mi sono svegliato in terapia intensiva e mi sono reso conto, ho pensato che avevo superato una bella lotta ma che dovevo lottare ancora un po’”: sono le parole di Mattia, 18 anni e il più giovane paziente Covid curato all’ospedale di Cremona e dimesso stamane.

Il ragazzo ha aggiunto di aver avuto “paura” quando lo dovevano intubare. Il coronavirus “all’inizio lo avevo sottovalutato e non pensavo arrivasse a questo livello. Adesso spero che la gente si renda conto e che non vada in giro senza mascherina o per fare cose inutili”. Lo studente ha trascorso oltre due settimane in terapia intensiva e un altro periodo in pneumologia. Ora la famiglia dovrà scegliere se tenerlo a casa per le due settimane di isolamento o optare per una struttura protetta indicata dall’Ats.

Mattia, all’uscita dell’ospedale, accompagnato dalla mamma, ha ricevuto gli applausi dei medici e degli infermieri che l’hanno curato come “angeli custodi” e che ha ringraziato per averli avuti al suo fianco. Racconta all’Ansa che l’aver ricevuto, sebbene a distanza,”l’affetto dei compagni di scuola, degli amici e degli sconosciuti mi ha dato forza” ha aggiunto. Ai suoi coetanei consiglia di non prendere la situazione sotto gamba: “come è capitato a me può capitare anche a loro” ha avvisato. Adesso il suo programma è studiare per affrontare la maturità, una prova che per lui dopo quello che ha passato sarà quasi una ‘passeggiata’, per poi andare a lavorare: “vorrei fare l’idraulico”. Ad attenderlo per andare a casa dove, pur essendo completamente uscito (è negativo) dovrà riposarsi, anche i suoi cani. Gli unici che ha davvero potuto abbracciare e accarezzare senza mantenere le distanze.

