Sigep, Beer&Food Attraction, Cosmofood e Golositalia in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle regole e dei protocolli sanitari, tutelando la salute e sostenendo l’economia. Si chiama #Safebusiness by Ieg il progetto varato da Ieg-Italian Exhibition Group, l’organizzatore fieristico e congressuale con sede a Rimini e operativo a Vicenza, Milano, Brescia, Roma, Arezzo e Napoli, oltre che in Cina, Stati Uniti e Dubai con società collegate. Quotato in Borsa, Ieg ha progettato questo piano grazie a un tavolo di lavoro con le sue società di allestimenti e ristorazione, tecnici e operatori internazionali. Il progetto si concentra su ogni fase dell’esperienza fieristica o congressuale.

