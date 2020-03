Le critiche a Ceferin

Chiudere la stagione del calcio a tutti i costi, anche il calendario slitta fino a settembre per poi riprendere la prossima stagione nell’inverno: è la convinzione di Karl Heinz Rummenigge, ex attaccante della Germania e dell’Inter, oggi alla guida del Bayern Monaco. “La Bundesliga va finita, non c’è alcun dubbio – ha detto ‘Kallè Rummenigge alla Frankfurter Allgemeine Zeitung – anche se al momento non possiamo dire quanto tempo rimarremo bloccati. Si può giocare anche fino a settembre, per poi cominciare in inverno il prossimo campionato”.

Rummenigge, che non ha risparmiato critiche al presidente Uefa Ceferin, parla di “correttezza sportiva, che impone di chiudere il campionato, ma anche di danno economico da evitare a tutti i costi. Visto il nostro bilancio, il Bayern avrà meno problemi degli altri club tedeschi, ma la situazione è pesante”.