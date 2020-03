“Niente giri di parole: il sistema sanitario parmense è vicino al collasso e ha bisogno di un aiuto immediato. Serve subito prendere una decisione, da parte degli organismi competenti, Regione in primis, per dare una risposta straordinaria ad un’emergenza pandemica in cui la tempestività è l’unica arma che abbiamo a disposizione”.

Questo l’appello lanciato da Funzione Pubblica Cgil e Cisl Funzione Pubblica affinchè le richeste vengano colte “subito e al meglio”.



Dopo giorni di impegno strenuo sul fronte ospedaliero, sono i sindacati di categoria a richiamare in maniera chiara l’attenzione sugli operatori sanitari.

“Nessuno era preparato a rispondere a questa situazione e si sta facendo l’impossibile. Riconosciamo alle due Aziende sanitarie locali e a tutti i professionisti di avere risposto con la massima abnegazione e competenza ad una situazione senza precedenti, ma i numeri dei ricoverati e dei decessi non diminuiscono e gli operatori sono allo stremo”.

“Tutto il personale, medico e paramedico, ringrazia per la solidarietà ma adesso chiede fatti concreti. Occorre dare risposte immediate, in termini di personale e dispositivi alle strutture ospedaliere e a quelle per anziani”.

Nel concreto i sindacati spiegano che “occorre ridurre i turni degli operatori perchè indossare i dispositivi necessari alla prevenzione del contagio per 8 ore è massacrante e alla lunga insostenibile. Occorrono assunzioni a tempo indeterminato perchè le altre regioni stanno chiamando a tempo indeterminato e la nostra regione non può rispondere con contratti a 12 mesi come sostiene qualche tecnico”.

E ancora: “Occorre garantire la sicurezza degli operatori e dei loro familiari, ad esempio prevedendo la possibilità di riposare in alloggi temporanei per non essere costretti a tornare a casa e proteggere così i propri cari. Occorrono risposte veloci sui tamponi per tornare a ricoprire il turno”.

“I lavoratori della sanità sono consapevoli di essere in questo momento soldati che stanno combattendo una guerra, ma proprio per questo vanno tutelati, risparmiando loro la preoccupazione di non poter dare a breve risposte ai cittadini.



A Parma – concludono Cgil e Cisl – il tempo è il principale nemico: come il terremoto ha richiesto misure straordinarie, imponendo l’intervento della Protezione Civile, anche questa epidemia richiede interventi straordinari con azioni mirate sulla gestione dei pazienti a livello regionale”.







