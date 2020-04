Ognuno porta un piccolo pezzo, ognuno quello che può. Tanti pezzetti, poi, se si trova il modo giusto di incastrarli, fanno un disegno di solidarietà. Ventiquattro professori di scuola, per lo più di Modena, lanciano una proposta: rinunciare a parte dei soldi della Carta Docenti – i 500 euro di bonus annuale che il ministero dell’Istruzione riconosce loro per acquisti di libri, materiale informatico e altro – per destinarla alle fasce più deboli della popolazione studentesca. E a tutti coloro che, nel limbo in cui ci ha relegato la pandemia, soffrono disagi maggiori di altri.E’ una lettera al premiere alla ministra, quella che hanno scritto e firmato i professori modenesi. Ma è anche un appello ai colleghi, una promessa di alleanza sociale, una campagna che ha già un nome: #mettiamocilacarta. “Non siamo ricchi, lo sappiamo tutti”, scrivono. Ed è la premessa che rende più nobile qualsiasi impegno. “Ma oggi ci sentiamo più fortunati di tanti altri. Vorremmo poter contribuire, con una parte del denaro che abbiamo a disposizione sulla nostra Carta Docente, agli interventi per l’emergenza. Nell’ora buia sentiamo di poter fare di più”.

Fare di più per chi, in questa pausa collettiva cui ci costringe il Covid-19, rischia di rimanere indietro. “Non offriamo il superfluo: ci costa sacrificio, ma questo dono vuole essere un’alleanza sociale. Il nostro contributo potrebbe essere utile per i bisogni sociali ed educativi delle fasce più deboli della popolazione studentesca; per chi lavora nella scuola a progetto e con gli istituti chiusi non può più portare avanti i progetti; per tutor, educatori, enti di cultura e di spettacolo che con il loro lavoro hanno arricchito le proposte didattiche e oggi non possono più farlo. Ma non solo. Consapevoli che oltre i bisogni urgenti nel mondo dell’istruzione, c’è anche chi non riesce a fare la spesa, chi non ha casa, chi non ha ancora protezioni adeguate contro il contagio, anche da queste disperazioni ci sentiamo coinvolti e chiamati”.



L’iniziativa è nata come di solito nascono le idee migliori. Per caso. Un giro di telefonate tra la professoressa Maria Giuseppina Fonti, che insegna all’Istituto di Istruzione superiore Fermo Corni di Modena, e alcuni colleghi. “Un giorno, intristita dall’ennesimo bilancio disperante della Protezione Civile, dopo una lezione virtuale coi miei studenti durante la quale mi avevano raccontato di aver perso chi un nonno, chi uno zio, chi qualche conoscente, ho pensato che volevo fare qualcosa”.

Non è l’unica ad averci riflettuto su. A Repubblica è arrivata la lettera di Daniela Bonanni, maestra in pensione, che fa una proposta “a chi, come me e anche molto ma molto più di me, è ‘garantito’. Penso, oltre ai pubblici dipendenti, ai super dirigenti di banche e Società, ai parlamentari, ai calciatori etc”. La richiesta è semplice: “Destinare il 5 per cento del proprio stipendio o pensione o reddito a un Fondo speciale per l’emergenza. Un contributo aggiuntivo per le casse dello Stato, da gestire a livello locale o nazionale, con modalità da definire”. Da Bergamo ci scrive anche Davide Acerboni, insegnante di scuola media, che appoggia in toto la proposta dei colleghi modenesi: “E’ il momento di ‘stringerci a coorte’ – si legge nella sua lettera – ed accantonare polemiche e recriminazioni. Nel nostro Paese errori e sprechi ci sono e sempre ci saranno ma ora contano solo i fatti, sanitari ed economici più che mai, non le polemiche”.

Il cuore c’è, ed è grande. Come mettere in pratica queste proposte, nel caso in cui ottengano il plauso e la partecipazione della platea a cui si rivolgono, non è chiaro. Nella lettera a Conte e ad Azzolina i 24 professori di Modena suggeriscono al ministero di aprire sulla Carta Docenti “una icona donazioni attraverso la quale ognuno di noi possa destinare a questa raccolta quanto può, non sta a noi indicare la quantità del dono”. La campagna #mettiamocilacarta è anche sui social. “È tempo di esserci, e noi vogliamo dire all’Italia che soffre e spera che ci siamo”.

La lettera

Presidente Conte, ministra Azzolina, iniziamo dicendovi grazie! E non è necessario specificare di cosa e perché. Saremo di poche parole, consapevoli che sottrarvi più del tempo necessario oggi sarebbe pretenzioso.

Siamo un gruppo di insegnanti della scuola pubblica , di vari gradi di scuole e diversi ambiti territoriali.

In quest’ “ora buia”, che si impone senza appello sulle singole vite, sull’intera comunità e sul mondo tutto, che ci lascia senza fiato ma col dovere della speranza, che annuncia cambiamenti definitivi, sentiamo di poter fare di più.

Non siamo ricchi, lo sappiamo tutti, ma oggi ci sentiamo più fortunati di tanti altri, e questa condizione ci chiama a rispondere con uno sforzo d’impegno.

Abbiamo lanciato la campagna #mettiamocilacarta, perché vorremmo poter contribuire, con una parte del denaro che abbiamo a disposizione sulla nostra Carta Docente, agli interventi per l’emergenza in corso.

La piccola somma annuale destinata agli aggiornamenti culturali è stata ed è necessaria per migliorare la nostra crescita umana e professionale. Non offriamo il superfluo: ci costa sacrificio, ma sentiamo come dovere oggi più che mai privarci di un poco per rinforzare i legami sociali. Questo dono vuole essere un’alleanza sociale.

Il nostro contributo potrebbe essere utile per i bisogni sociali ed educativi delle fasce più deboli della popolazione studentesca; per chi lavora nella scuola a progetto e con gli istituti chiusi non può più portare avanti i progetti; per tutor, educatori, enti di cultura e di spettacolo che con il loro lavoro hanno arricchito le proposte didattiche e oggi non possono più farlo. Ma non solo. Consapevoli che oltre i bisogni urgenti nel mondo dell’istruzione, c’è anche chi non riesce a fare la spesa, chi non ha casa, non ha più un lavoro, non riesce a immaginare un futuro, chi non ha ancora protezioni adeguate contro il contagio da Covid-19, anche da queste disperazioni ci sentiamo coinvolti e chiamati.

Su come realizzare concretamente questa iniziativa, non abbiamo molte idee, la più praticabile ci è sembrata la seguente: che dal MIUR venga aperta sulla Carta Docenti una icona donazioni attraverso la quale ognuno di noi possa destinare a questa raccolta quanto può, non sta a noi indicare la quantità del dono. Certi però che tecnicamente ci sarà qualcuno più capace di noi, fidiamo in chi ne ha competenza per trasformare la nostra idea in azione concreta d’aiuto.

La campagna #mettiamocilacarta proseguirà intanto sui social per raggiungere quanti più docenti sarà possibile e ci auguriamo che in tanti risponderanno all’appello.

È tempo di esserci, e noi vogliamo dire all’Italia che soffre e spera che ci siamo.

Maria Giuseppina Fonti IIS Fermo Corni- Modena

indirizzo mail: mg.fonti@istitutocorni.it

Maria Cristina Tazzioli IIS Fermo Corni- Modena

indirizzo mail: mc.tazzioli@istitutocorni.it

Carla Quaranta IIS Fermo Corni- Modena

Marcello Baraldi – Liceo Classico Muratori –Modena

Pasquale Ferrò- IIS Venturi- Modena

Marirosa Scognamiglio- Istituto Comprensivo 5, plesso Begarelli- Modena

Rosa Forte – IIS G. Galilei- Mirandola (MO)

Enza Cubelli – IIS Meucci – Carpi (MO)

Attilio Maria Spanò-Liceo Classico-linguistico Virgilio- Mantova

Margherita Serafini –IIS Cavazzi – Pavullo (MO)

Pietro Criniti Michelangelo – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Francesco Fuda – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Antonella Pontoriero – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Roberto Cescon – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Maria Elena Maffei – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Catia Zanetti – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Emanuela Barbolini- IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Giovanni Busani – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Barbara Scandurra – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Martina Bertuccioli – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Chiara Russo – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Letizia D’Angelo – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Giacinto Massaro – IIS A. Ferrari – Maranello (MO)

Chiara Cammarata – I C Claudio Abbado – sede “Giovanni XXIII”- Roma